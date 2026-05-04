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TENNIS

I campioni azzurri di Coppa Davis e BJK Cup da Mattarella

04 Mag 2026 - 13:42
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Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato questa mattina al Quirinale le Nazionali italiane di Tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Sono intervenuti il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio, il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, e gli atleti della squadra italiana, Elisabetta Cacciaretto e Flavio Cobolli. Era presente il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. Al termine dell'incontro il Capo dello Stato ha rivolto un saluto ai presenti.

"La vittoria Davis e nella Billie Jean King cup 2025 sono un risultato inimmaginabile. Dimostra che la prima vittoria non era un episodio ma il risultato che vede il tennis italiano protagonista nel mondo", ha detto Mattarella.

Al termine degli interventi, Cobolli e Cocciaretto hanno regalato al presidente Mattarella le copie delle due coppe alzare in cielo, la Davis e la Billie Jean King, in formato ridotto.

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