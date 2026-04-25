Liga, il Barcellona ha sempre più le mani sul titolo: 2-0 al Getafe e Real a -11
Fermin Lopez e Rashford a segno nel successo Blaugrana: Flick a un passo dal trionfo
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Nella trentaduesima giornata di Liga spagnola il Barcellona vince 2-0 in trasferta sul campo del Getafe e si avvicina sempre più alla vittoria del campionato. Al primo match di questo rush finale senza Lamine Yamal i Blaugrana si affidano a Fermin Lopez (45’) e Rashford (74’) per scappare via a 85 punti in classifica. Il Real Madrid, dopo il pareggio di ieri per 1-1 contro il Betis, è fermo a quota 74: Flick ora è ad un passo dal titolo.
GETAFE-BARCELLONA 0-2
Sempre più vicino al titolo il Barcellona, che va a vincere 2-0 sul campo del Getafe anche senza Lamine Yamal. Nel corso della prima frazione di gioco gli ospiti premono forte sull’acceleratore, ma la gara vive di tensione e il pallone non sembra entrare. A risolvere il blocco del gol ci pensa Fermin Lopez, che al 45’ stappa la partita su assist di Pedri. Nella ripresa gli uomini di Flick sono molto più leggeri e ispirati, e al 74’ arriva il colpo del ko: Lewandowski innesca il subentrato Rashford, che chiude i conti con il destro da fuori area in contropiede che vale il definitivo 2-0. Il Barcellona sale a 85 punti, Real Madrid a -11 dopo il pareggio di ieri contro il Betis. I Culers sono a 4 punti dal titolo.
LE ALTRE PARTITE
Colpo salvezza in rimonta dell’Alaves, che nello scontro diretto in casa contro il Maiorca vince 2-1. Virgili al 18’ illude gli ospiti, poi nella ripresa si scatena Toni Martinez: doppietta in meno di un quarto d’ora (56’ e 69’) per trascinare i suoi a 36 punti. Il Maiorca resta fermo a 35, in piena lotta per non retrocedere.