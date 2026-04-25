Liga, il Barcellona ha sempre più le mani sul titolo: 2-0 al Getafe e Real a -11

GETAFE-BARCELLONA 0-2

Sempre più vicino al titolo il Barcellona, che va a vincere 2-0 sul campo del Getafe anche senza Lamine Yamal. Nel corso della prima frazione di gioco gli ospiti premono forte sull’acceleratore, ma la gara vive di tensione e il pallone non sembra entrare. A risolvere il blocco del gol ci pensa Fermin Lopez, che al 45’ stappa la partita su assist di Pedri. Nella ripresa gli uomini di Flick sono molto più leggeri e ispirati, e al 74’ arriva il colpo del ko: Lewandowski innesca il subentrato Rashford, che chiude i conti con il destro da fuori area in contropiede che vale il definitivo 2-0. Il Barcellona sale a 85 punti, Real Madrid a -11 dopo il pareggio di ieri contro il Betis. I Culers sono a 4 punti dal titolo.