Test drive in Abruzzo

Mazda CX-60: un'auto d'altri tempi

Il SUV premium sfida apertamente la tradizione tedesca, con un motore diesel sei cilindri in linea di nuova generazione

di Tommaso Marcoli
04 Mag 2026 - 12:27
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Pensando ai SUV di lusso, il primo pensiero che salta alla mente è alla Germania. Qui in Europa il settore è nato, si è sviluppato e ha trovato - probabilmente - la sua miglior espressione tecnica. Eppure, il Vecchio Continente non è l'unico a saper costruire automobili e motori di alto livello. Il Giappone si distingue per una competenza specifica di pari valore, e Mazda è tra i migliori interpreti.
Fatta bene
La CX-60 è nata con il preciso scopo di offrire un'alternativa ai "soliti noti". Gli elementi che la avvicinano alla storica concorrenza sono le dimensioni imponenti e un'elevata qualità costruttiva. Quelli che la distinguono: una cura quasi artigianale per gli interni che si riflette su una cura maniacale per i dettagli. Basti pensare che l'intero progetto è stato sviluppato attorno a un motore 3.3 litri sei cilindri in linea diesel costruito per l'occasione. Un propulsore pensato più per il risparmio che per le prestazioni. Obiettivo raggiunto.
Consuma poco
L'ambiente dove può esprimersi al meglio è l'autostrada: basso regime di rotazione, eccezionale insonorizzazione e passo compassato. I chilometri - e le ore - scorrono senza fatica a bordo, avvolti da un ambiente accogliente e da un impianto audio che riproduce l'effetto "teatro". Il motore è un portento di efficienza, si riescono facilmente a mantenere valori attorno ai 5/6,5l/100 km (e con un pieno si fanno almeno 800 km). Gli aggiornamenti rendono la guida più dinamica. Il listino parte da 55.150 euro.

Ti potrebbe interessare

videovideo
mazda
mazda cx-60
auto
auto giapponesi
suv

Ultimi video

00:58
A Berlino ritorna la Formula E

A Berlino ritorna la Formula E

01:14
Evans elettrico a Berlino

Evans elettrico a Berlino

01:18
Engler Super-quad, un mezzo da fuori di testa

Engler Super-quad, un mezzo da fuori di testa

03:08
Il nostro viaggio in Cina alla scoperta del mondo BYD

Il nostro viaggio in Cina alla scoperta del mondo BYD

02:55
Milano Design Week 2026, il meglio delle case europee

Milano Design Week 2026, il meglio delle case europee

03:39
Jeep Compass

Jeep Compass

02:11
Tesla - Elettroshock

Tesla - Elettroshock

04:13
Lotus Emeya

Lotus Emeya

26:20
Puntata del 2 maggio

Puntata del 2 maggio

02:34
Drive Up, le 3 News della settimana

Drive Up, le 3 News della settimana (2 maggio)

03:47
Volkswagen T-ROC

Volkswagen T-ROC la prova

01:04
Formula E a Berlino, nel weekend doppio appuntamento

Formula E a Berlino, nel weekend doppio appuntamento

01:27
Royal Enfield Bear 650

Royal Enfield Bear 650

01:32
Zeekr alla Milano Design Week

Zeekr alla Milano Design Week

01:34
Renault alla Milano Design Week

Renault alla Milano Design Week

00:58
A Berlino ritorna la Formula E

A Berlino ritorna la Formula E

I più visti di Drive Up

Rubata a un pilota di Formula 1 una supercar da 20 milioni

The Rock multato: la sua Porsche Cayenne Turbo è troppo scura

La puntata del 30 aprile #DriveUp

La puntata del 30 aprile #DriveUp

A Berlino ritorna la Formula E

A Berlino ritorna la Formula E

Trova una Ferrari e una Lamborghini nel garage della nonna

Auto da Film: Lamborghini Countach

Auto da Film: Lamborghini Countach

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Evans elettrico a Berlino
14:53
Evans elettrico a Berlino
Antonelli festeggiato da Messi
14:52
Antonelli festeggiato da Messi
14:41
Puglia Terra delle Gravine by UTMB: campagna iscrizioni al via
SRV RULLO JUVE, RIECCO VLAHOVIC (MUSICATO) 4/5 SRV
14:41
Juve, riecco Vlahovic: un gol e tanta rabbia per la Champions e il futuro
SRV RULLO INTER, IN CINQUE AL TERZO SCUDETTO (MUSICATO) 4/5 SRV
14:23
Quelli del Tris: i fantastici 5 dell'Inter da scudetto