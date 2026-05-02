Mbappé avvistato a Cagliari con la sua Ester Exposito e i tifosi del Real Madrid non la prendono bene

"Vinicius è da otto anni al Real e non ha mai fatto una cosa del genere" hanno scritto alcuni sostenitori dei Blancos sui social. E poi: "Che sovraccarico strano, evidentemente gli fa male la maglia del Real". Critiche probabilmente esagerate, mentre in pochi sottolineano che si tratta comunque della vita privata del fantasista, e quindi libero di fare ciò che desidera.