Mbappé avvistato a Cagliari con la sua Ester Exposito e i tifosi del Real Madrid non la prendono bene

Mbappé ed Ester Expósito infiammano il gossip, la prova è il derby di Madrid
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Dopo quella a Parigi altra mini-vacanza per il francese che è attualmente infortunato
Nelle ultime ore hanno fatto il giro del web le immagini che ritraggono Kilyan Mbappé in Sardegna con la sua nuova compagna, ossia l'attrice spagnola Ester Exposito. Precisamente a Cagliari dove i due sono stati visti cenare in un noto locale in zona Castello. Trattasi di una breve visita, un po' come quella che il campione del Real Madrid, sempre accompagnato, ha fatto recentemente in quel di Parigi. Le mini-vacanze del francese, attualmente ai box per una lesione al muscolo semitendinoso della gamba sinistra, non sono state digerite bene dai tifosi del Real Madrid. Tifosi che non vedono di buon occhio queste mini fughe dell'ex Monaco mentre è in ripresa da un infortunio.
"Vinicius è da otto anni al Real e non ha mai fatto una cosa del genere" hanno scritto alcuni sostenitori dei Blancos sui social. E poi: "Che sovraccarico strano, evidentemente gli fa male la maglia del Real". Critiche probabilmente esagerate, mentre in pochi sottolineano che si tratta comunque della vita privata del fantasista, e quindi libero di fare ciò che desidera.
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