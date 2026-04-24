Dani Cárdenas portiere tuttofare: ripara la porta con lo scotch e para un rigore

Allo stadio di Vallecas, casa del Rayo Vallecano, mancano le tribune su un lato corto, da qualche partita il tabellone elettronico con minuto e punteggio è fuori uso e in questa stagione la partita contro l'Oviedo è stata rinviata a causa di una cattiva manutenzione del terreno di gioco. A questa serie di difficoltà, giovedì 23 aprile se ne aggiunta un'altra, fortunatamente risolta in tempi rapidi, che però ha portato alla ribalta lo stadio del sobborgo di Madrid.



L'episodio - Nella sfida tra i padroni di casa e l'Espanyol, al rientro dall'intervallo l'assistente si è accorta di un buco nell'angolo destro della porta che avrebbe dovuto difendere per il secondo tempo Dani Cárdenas, portiere del Rayo. Visto che però non c'era nessun responsabile della squadra di casa si è fatto avanti, si è mosso in prima persona proprio Cárdenas. Senza una scala e senza strumenti per riparare la porta, ha preso del nastro adesivo, un pallone su cui è salito sopra e ha aggiustato la rete.



La partita - Il Rayo ha vinto lo scontro salvezza con una rete Sergi Camello all'87', ma il protagonista anche a partita in corso è stato sempre Cárdenas, che dovrebbe essere il portiere di riserva. Nel primo tempo ha indossato il mantello di Superman volando all'incrocio per deviare un siluro dalla distanza di Edu Expósito. Nel secondo ha difeso a tutti i costi la rete che aveva riparato parando un calcio di rigore a Kike. A fine partita Cárdenas ha commentato con un sorriso così quello che accaduto: "Il rigore? Mi alleno per parare, il vero gesto atletico e tecnico è stato riparare la porta".



