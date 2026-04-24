LIGA

Dani Cárdenas portiere tuttofare: ripara la porta con lo scotch e para un rigore

Il portiere del Rayo Vallecano è stato il protagonista della partita contro l'Espanyol, vinta 1-0

24 Apr 2026 - 10:31
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Allo stadio di Vallecas, casa del Rayo Vallecano, mancano le tribune su un lato corto, da qualche partita il tabellone elettronico con minuto e punteggio è fuori uso e in questa stagione la partita contro l'Oviedo è stata rinviata a causa di una cattiva manutenzione del terreno di gioco. A questa serie di difficoltà, giovedì 23 aprile se ne aggiunta un'altra, fortunatamente risolta in tempi rapidi, che però ha portato alla ribalta lo stadio del sobborgo di Madrid. 

L'episodio - Nella sfida tra i padroni di casa e l'Espanyol, al rientro dall'intervallo l'assistente si è accorta di un buco nell'angolo destro della porta che avrebbe dovuto difendere per il secondo tempo Dani Cárdenas, portiere del Rayo. Visto che però non c'era nessun responsabile della squadra di casa si è fatto avanti, si è mosso in prima persona proprio Cárdenas. Senza una scala e senza strumenti per riparare la porta, ha preso del nastro adesivo, un pallone su cui è salito sopra e ha aggiustato la rete. 

La partita - Il Rayo ha vinto lo scontro salvezza con una rete Sergi Camello all'87', ma il protagonista anche a partita in corso è stato sempre Cárdenas, che dovrebbe essere il portiere di riserva. Nel primo tempo ha indossato il mantello di Superman volando all'incrocio per deviare un siluro dalla distanza di Edu Expósito. Nel secondo ha difeso a tutti i costi la rete che aveva riparato parando un calcio di rigore a Kike. A fine partita Cárdenas ha commentato con un sorriso così quello che accaduto: "Il rigore? Mi alleno per parare, il vero gesto atletico e tecnico è stato riparare la porta".

Chi è Cárdenas - Classe 1997, nato a Tarrassa in Catalonga, si è formato nei settori giovanili di Espanyol e Levante, con un breve passaggio anche per il Barça. Con i rossoblù valenciani ha fatto il suo debutto tra i professionisti il 20 agosto 2016, nell'incontro di terza serie perso 1-0 contro l'Atlético Baleares. Sempre con il Levante ha esordito in Liga il 27 novembre 2020 contro il Real Valladolid. Nell'estate 2023 si è accasato al Rayo Vallecano, con cui però fin qui non ha trovato grande spazio. Una partita, l'ultima di campionato, nella sua prima stagione, sei nel 2024-25 e due nella stagione in corso. I 90 minuti giocati da protagonista contro l'Espanyol potrebbero però aprirgli un futuro ricco di soddisfazioni.

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