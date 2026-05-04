La Repubblica: Schenone e altri club referee manager dal pm. E Rocchi parlava con dirigenti di Serie A

Gli inquirenti vogliono dunque fare luce su quelle figure introdotte da qualche anno dalla Figc che, da regolamento, tengono i rapporti tra club e vertici arbitrali, parlando con l'incaricato Aia preposto, che dalla scorsa estate è Andrea De Marco. Schenone, scrive il quotidiano romano, sarà ovviamente sentito in merito alle contestazioni fatte a Gianluca Rocchi, in particolare quelle sulle cosiddette designazioni gradite e sgradite all'Inter.