La Repubblica: Schenone e altri club referee manager dal pm. E Rocchi parlava con dirigenti di Serie A

I giornali sportivi: lunedì 4 maggio 2026
© Rassegna Stampa
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Secondo il quotidiano romano il pm Ascione convocherà i club referee manager di Inter, Juventus e Lazio. Spuntano nuove intercettazioni di Rocchi
L'inchiesta sul mondo degli arbitri potrebbe presto arricchirsi di nuove testimonianze. Secondo La Repubblica, il pm Maurizio Ascione vuole infatti ascoltare Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, che sarà convocato, assieme ad altri colleghi tra cui quelli di Juventus, Lazio e Parma, in Procura a Milano.
Gli inquirenti vogliono dunque fare luce su quelle figure introdotte da qualche anno dalla Figc che, da regolamento, tengono i rapporti tra club e vertici arbitrali, parlando con l'incaricato Aia preposto, che dalla scorsa estate è Andrea De Marco. Schenone, scrive il quotidiano romano, sarà ovviamente sentito in merito alle contestazioni fatte a Gianluca Rocchi, in particolare quelle sulle cosiddette designazioni gradite e sgradite all'Inter.
Inoltre sarebbero spuntate nuove intercettazioni che coinvolgono proprio l'ex designatore: Rocchi parlerebbe con dirigenti di alcuni club di Serie A, così formalmente vietata da regolamento.
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