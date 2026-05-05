Inter, pronto il rinnovo di Chivu fino al 2028. L'allenatore indicherà i nomi per il mercato

La voce più chiara, dopo la vittoria decisiva sul Parma, è arrivata direttamente dal presidente Beppe Marotta: "Questo è lo scudetto di Cristian Chivu e della squadra. Abbiamo scelto Chivu con coraggio, aveva un curriculum da calciatore vincente e allenatore vincente in Primavera. Skills che hanno portato noi a decidere tranquillamente, potrà essere all'Inter per molti anni".