Genoa, scatta il rinnovo di De Rossi dopo la salvezza

05 Mag 2026 - 11:02
Daniele De Rossi (Genoa): 1 milione di euro © Getty Images

Daniele De Rossi (Genoa): 1 milione di euro © Getty Images

Con la salvezza aritmetica del Genoa, raggiunta dopo la sconfitta della Cremonese con la Lazio, scatta il rinnovo automatico anche per l’allenatore Daniele De Rossi, che si confronterà comunque con la società per i programmi futuri.

Società al lavoro anche su diversi prolungamenti. Dopo quello già ufficializzato di Stefano Sabelli fino al 2028, è in dirittura d'arrivo il rinnovo di Nicola Leali. Le parti stanno trattando anche per prolungare i contratti di Caleb Ekuban e Junior Messias.

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