La classifica del girone di ritorno di Serie A: crollo Milan, Inter dominatrice

Le prime due posizioni corrispondono invece alla classifica complessiva: Napoli secondo (a 31) e Inter nettamente in testa a 37, frutto di 11 vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta, quella nel derby. Oltre a quella del Milan, un’involuzione pesante da gennaio in poi è quella del Bologna. I rossoblù, ora noni con 49 punti, nel girone di ritorno ne hanno raccolti appena 20 e sarebbero quattordicesimi. In zona retrocessione la situazione è molto simile a quella attuale. Pisa e Cremonese sono appaiate a sei punti, uno in meno del Verona terz’ultimo. Il Lecce è più avanti, a quota 15, cinque dei quali raccolti nelle ultime tre gare.