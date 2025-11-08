Logo SportMediaset

Liga: l'Atletico vince grazie a Griezmann

Il francese entra al 61' e decide con una doppietta il 3-1 sul Levante. Doppio 1-0 per Girona e Siviglia

di Redazione
08 Nov 2025 - 21:00

Nella dodicesima giornata di Liga, l'Atletico Madrid batte 3-1 il Levante ed è secondo insieme al Barcellona in attesa del Villarreal impegnato con l'Espanyol. I colchoneros vincono grazie a Griezmann, che al 61' entra e decide il match aperto dall'autogol di Dela (12') e pareggiato momentaneamente da Sanchez (21'): doppietta per il francese che la chiude all'80'. Vincono anche Siviglia e Girona: battute 1-0 rispettivamente Alavés e Osasuna.

ATLETICO-LEVANTE 3-1
L'Atletico ringrazia Antoine Griezmann: il francese parte dalla panchina, ma entra al 61' e toglie le castagne dal fuoco a Simeone firmando il 3-1 al Levante. I colchoneros, infatti, la sbloccano al 12' grazie all'autogol di Dela, ma dopo nove minuti gli ospiti pareggiano grazie a Sanchez, che sfrutta al meglio l'assist di Olasagasti. Così, l'ex Barcellona è il salvatore del Cholo: entrato allo scoccare dell'ora di gioco, passano trenta secondi e il transalpino insacca su assist di Llorente dalla destra, restando dietro la linea del pallone e sfruttando l'incomprensione di Ryan. Anche il tris porta la sua firma, per una doppietta che spedisce l'Atletico a contatto con il Barcellona: stavolta, è un tap-in da pochi passi dopo la respinta di Ryan proprio sulla conclusione di Julian Alvarez, autore di uno scambio ad alto tasso tecnico ancora con Griezmann. Torna il sereno pian piano in casa colchoneros, al quarto successo di fila considerando pure la Champions (ancora 3-1, ma al St. Gilloise). Resta a quota 9, invece, il Levante, in piena zona retrocessione.

GIRONA-ALAVES 1-0
Il Girona dimentica la sconfitta con il Getafe battendo 1-0 l'Alavés, tirando un sospiro di sollievo visto che in queste settimane ha anche faticato in Coppa del Re. I catalani, inoltre, passano in vantaggio al 16' grazie al gol di Tsygankov su assist di Gil, ma tremano nella ripresa dato che agli ospiti viene annullato il possibile 1-1 per fuorigioco: Blanco esulta ma si resta 1-0. Anche il Girona segna in offside, al 90', il 2-0 con Stuani, ma restano tre punti fondamentali.

SIVIGLIA-OSASUNA 1-0
Stesso risultato al Sanchez-Pizjuan: il Siviglia piega l'Osasuna e torna a sorridere dopo tre vittorie di fila. La partita, in questo caso, si decide dal dischetto, e precisamente al 51' con il gol di Vargas dopo un primo tempo con poche occasioni e molto nervoso. Inutile il forcing nella ripresa degli ospiti, che nelle ultime quattro partite hanno raccolto solo un pareggio.

