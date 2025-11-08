Liga: l'Atletico vince grazie a Griezmann

Nella dodicesima giornata di Liga, l'Atletico Madrid batte 3-1 il Levante ed è secondo insieme al Barcellona in attesa del Villarreal impegnato con l'Espanyol. I colchoneros vincono grazie a Griezmann, che al 61' entra e decide il match aperto dall'autogol di Dela (12') e pareggiato momentaneamente da Sanchez (21'): doppietta per il francese che la chiude all'80'. Vincono anche Siviglia e Girona: battute 1-0 rispettivamente Alavés e Osasuna.