SPAGNA

Liga: il Real Madrid piega la Sociedad in dieci contro undici e resta a punteggio pieno

I Blancos vincono 2-1 nonostante l’espulsione di Huijsen, gol e assist per un super Mbappé

13 Set 2025 - 18:20
© Getty Images

© Getty Images

Nel quarto turno di Liga spagnola il Real Madrid resta a punteggio pieno grazie al successo per 2-1 sul campo della Real Sociedad. Mbappé apre le marcature al 12’, poi però al 32’ i Blancos restano in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Huijsen. Nonostante l’uomo in meno Guler raddoppia al 44’ (assist pazzesco di Mbappé), ai baschi non basta il rigore di Oyarzabal al 56’. Il Getafe supera l’Oviedo 2-0.

REAL SOCIEDAD-REAL MADRID 1-2

Il Real Madrid resta a punteggio pieno con le unghie e con i denti, piegando 2-1 la Real Sociedad in trasferta nonostante più di un’ora di gioco in inferiorità numerica. Pronti via e i Blancos stappano subito la partita: al 12’ Mbappé trova il gol del vantaggio degli ospiti. Poco dopo la mezzora ecco che arriva l’episodio a favore dei padroni di casa: fallo da ultimo uomo di Huijsen ed espulsione diretta per l’ex Juventus. Nonostante l’uomo in meno le Merengues trovano la forza di raddoppiare in chiusura di primo tempo: azione straordinaria sulla linea di fondo di Mbappé, che si libera di due uomini e apparecchia per il 2-0 di Arda Guler. Nella ripresa i baschi aumentano i giri del motore, e riescono a dimezzare il divario al 56’ grazie al calcio di rigore trasformato da Oyarzabal. Gli uomini di Sergio Francisco provano in tutti i modi a strappare almeno il pareggio, in virtù dell’uomo in più, ma alla fine la squadra di Xabi Alonso porta a casa i tre punti. Il Real Madrid sale a quota 12, momentaneamente a +5 sul Barcellona e con quattro vittorie in altrettante partite di Liga. Resta a quota 2 la Real Sociedad, ancora alla ricerca del primo successo in questo Campionato.

GETAFE-REAL OVIEDO 2-0

Terza vittoria in quattro partite per il Getafe, che supera l’Oviedo 2-0 grazie ad un uno-due micidiale nel recupero del primo tempo. Dopo un avvio dai ritmi estremamente bassi i padroni di casa si accendono nell’extra time della prima frazione di gioco: al 49’ e al 54’ Milla confeziona i due assist per le reti di Martin e Borja Mayoral, per il 2-0 di fine primo tempo. Gli ospiti cercano timidamente di reagire dopo la pausa, ma all’80’ restano in inferiorità numerica: secondo cartellino giallo nel giro di due minuti per Vinas, che lascia in dieci uomini la formazione di Paunovic. Il Getafe vince 2-0 e sale a 9 punti. Fermo a quota 3 il Real Oviedo, con una vittoria e tre sconfitte nelle prime quattro.

liga
real madrid
mbappe

