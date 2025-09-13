Liga: il Real Madrid piega la Sociedad in dieci contro undici e resta a punteggio pieno

Il Real Madrid resta a punteggio pieno con le unghie e con i denti, piegando 2-1 la Real Sociedad in trasferta nonostante più di un’ora di gioco in inferiorità numerica. Pronti via e i Blancos stappano subito la partita: al 12’ Mbappé trova il gol del vantaggio degli ospiti. Poco dopo la mezzora ecco che arriva l’episodio a favore dei padroni di casa: fallo da ultimo uomo di Huijsen ed espulsione diretta per l’ex Juventus. Nonostante l’uomo in meno le Merengues trovano la forza di raddoppiare in chiusura di primo tempo: azione straordinaria sulla linea di fondo di Mbappé, che si libera di due uomini e apparecchia per il 2-0 di Arda Guler. Nella ripresa i baschi aumentano i giri del motore, e riescono a dimezzare il divario al 56’ grazie al calcio di rigore trasformato da Oyarzabal. Gli uomini di Sergio Francisco provano in tutti i modi a strappare almeno il pareggio, in virtù dell’uomo in più, ma alla fine la squadra di Xabi Alonso porta a casa i tre punti. Il Real Madrid sale a quota 12, momentaneamente a +5 sul Barcellona e con quattro vittorie in altrettante partite di Liga. Resta a quota 2 la Real Sociedad, ancora alla ricerca del primo successo in questo Campionato.