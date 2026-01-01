Anthony Joshua dimesso dall'ospedale in Nigeria, l'ex campione dei massimi sta bene

Dopo aver lasciato l'ospedale, il britannico si è recato subito all'agenzia di pompe funebri per i suoi amicidi Redazione
Il pugile britannico dei pesi massimi Anthony Joshua è stato dimesso dall'ospedale in Nigeria pochi giorni dopo un incidente stradale mortale in cui hanno perso la vita due dei suoi cari amici. Lo riferisce la Bbc. L'ex campione del mondo è stato ritenuto idoneo a riprendersi a casa, hanno dichiarato gli stati di Ogun e Lagos in una dichiarazione congiunta, descrivendolo come "afflitto" per la perdita dei suoi amici.
Il 36enne era passeggero di un SUV Lexus che si è scontrato con un camion fermo su un'importante autostrada nello stato di Ogun, vicino a Lagos, lunedì. I due uomini deceduti erano amici intimi di Joshua e membri della sua squadra, Sina Ghami e Latif 'Latz' Ayodele. Dopo aver lasciato l'ospedale mercoledì, il britannico si è recato all'agenzia di pompe funebri dove le salme dei suoi amici "venivano preparate per il rimpatrio", si legge nella dichiarazione congiunta.
LE DUE VITTIME SONO AMICI INTIMI DI ANTHONY JOSHUA
Le due vittime dell'incidente stradale che ha coinvolto Anthony Joshua in Nigeria sono state identificate dal promoter dell'ex campione mondiale dei pesi massimi come "due amici intimi e membri del team": Sina Ghami e Latif Ayodele. Le società di Matchroom Boxing e 258 BXG, legate a Joshua, aggiungono "le più sentite condoglianze e preghiere alle famiglie e agli amici di tutte le persone coinvolte" e la richiesta "che la loro privacy sia rispettata in questo momento incredibilmente difficile".