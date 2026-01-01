Anthony Joshua dimesso dall'ospedale in Nigeria, l'ex campione dei massimi sta bene

LE DUE VITTIME SONO AMICI INTIMI DI ANTHONY JOSHUA

Le due vittime dell'incidente stradale che ha coinvolto Anthony Joshua in Nigeria sono state identificate dal promoter dell'ex campione mondiale dei pesi massimi come "due amici intimi e membri del team": Sina Ghami e Latif Ayodele. Le società di Matchroom Boxing e 258 BXG, legate a Joshua, aggiungono "le più sentite condoglianze e preghiere alle famiglie e agli amici di tutte le persone coinvolte" e la richiesta "che la loro privacy sia rispettata in questo momento incredibilmente difficile".