Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
BOXE

Anthony Joshua dimesso dall'ospedale in Nigeria, l'ex campione dei massimi sta bene

Dopo aver lasciato l'ospedale, il britannico si è recato subito all'agenzia di pompe funebri per i suoi amici

di Redazione
01 Gen 2026 - 11:58

Il pugile britannico dei pesi massimi Anthony Joshua è stato dimesso dall'ospedale in Nigeria pochi giorni dopo un incidente stradale mortale in cui hanno perso la vita due dei suoi cari amici. Lo riferisce la Bbc. L'ex campione del mondo è stato ritenuto idoneo a riprendersi a casa, hanno dichiarato gli stati di Ogun e Lagos in una dichiarazione congiunta, descrivendolo come "afflitto" per la perdita dei suoi amici.

Il 36enne era passeggero di un SUV Lexus che si è scontrato con un camion fermo su un'importante autostrada nello stato di Ogun, vicino a Lagos, lunedì. I due uomini deceduti erano amici intimi di Joshua e membri della sua squadra, Sina Ghami e Latif 'Latz' Ayodele. Dopo aver lasciato l'ospedale mercoledì, il britannico si è recato all'agenzia di pompe funebri dove le salme dei suoi amici "venivano preparate per il rimpatrio", si legge nella dichiarazione congiunta.

Leggi anche

Jake Paul vs Joshua: lo youtuber può consolarsi con un garage da sogno

LE DUE VITTIME SONO AMICI INTIMI DI ANTHONY JOSHUA
Le due vittime dell'incidente stradale che ha coinvolto Anthony Joshua in Nigeria sono state identificate dal promoter dell'ex campione mondiale dei pesi massimi come "due amici intimi e membri del team": Sina Ghami e Latif Ayodele. Le società di Matchroom Boxing e 258 BXG, legate a Joshua, aggiungono "le più sentite condoglianze e preghiere alle famiglie e agli amici di tutte le persone coinvolte" e la richiesta "che la loro privacy sia rispettata in questo momento incredibilmente difficile". 

anthony joshua
incidente

Ultimi video

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

01:23
La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:31
DICH BRIGNONE CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Emozione Brignone: "La mia corsa per arrivare qui, né facile né scontata"

03:36
DICH ABODI CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Abodi: "Ai nostri atleti affidiamo la maglia azzurra, il sogno di tanti bambini"

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

I più visti di Altri Sport

Morto Davide Tizzano, addio al presidente del canottaggio due volte oro alle Olimpiadi

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

Oltre 700 persone nella Basilica di Capodimonte per l'ultimo saluto a Davide Tizzano

Luxury Padel 2025, parata di stelle: Barella in tribuna. A Dida l'anello MVP

Biathlon, eseguita l'autopsia su Sivert Bakken. Il legale: "Non ci sono elementi per ipotizzare illeciti"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:02
Boxe, l'ex campione massimi Joshua dimesso da ospedale in Nigeria: sta bene
11:11
Nba: a Capodanno vincono Okc, San Antonio e Denver senza Jokic
10:56
Tennis, Sinner e gli auguri per il 2026: "Ci vediamo presto in campo"
09:20
Discorso Mattarella, Buonfiglio (Coni) :"Commossi da sue parole e da attenzione verso sport"
23:30
Volley, Fivb: Michieletto migliore giocatore 2025, tre azzurri in top 10