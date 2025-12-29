Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
IL CAMPIONE

Insaziabile Ronaldo: "Non smetto fino a che non arrivo a mille gol"

Reduce dalla doppietta nell'ultima gara con l'Al-Nassr, il campione portoghese rilancia

di Redazione
29 Dic 2025 - 09:34

In campo anche a 42 anni, fino al gol numero 1.000. Premiato col Globe Soccer Awards come miglior giocatore del Medio Oriente, il portoghese ha fissato il suo limite di fine carriera: "È difficile continuare a giocare, ma sono motivato - ha raccontato da Dubai il 42enne attaccante ex United, Real e Juve - La mia passione è grande e voglio continuare. Non importa dove gioco, se in Medio Oriente o in Europa. Mi è sempre piaciuto giocare a calcio e voglio continuare".

Da Dembelé e Yamal a CR7 e… Djokovic: tutti i vincitori dei Globe Soccer Awards

1 di 15
© x
© x
© x

© x

© x

Poi l'obiettivo: "Sapete qual è il mio obiettivo: voglio vincere trofei e voglio raggiungere quel numero che tutti conoscete", ha detto riferendosi al traguardo dei 1.000 gol, relativamente vicino: ora infatti Cristiano Ronaldo è a quota 972, e con l'Al-Nassr ha segnato 13 reti in 14 presenze. "Ci arriverò sicuramente, se non ci saranno infortuni", ha concluso il portoghese.

ronaldo

Ultimi video

01:42
DICH GILARDINO POST JUVE 27/12 DICH

Gilardino: "Alla fine sono emersi i valori della Juventus. La medicina è il lavoro"

02:01
Esposito: "Risposta importante per noi stessi"

Esposito: "Risposta importante per noi stessi"

03:10
Atalanta-Inter 0-1: gli highlights

Atalanta-Inter 0-1: gli highlights

02:10
Cremonese-Napoli 0-2: gli highlights

Cremonese-Napoli 0-2: gli highlights

01:13
Bologna-Sassuolo 1-1: gli highlights

Bologna-Sassuolo 1-1: gli highlights

02:03
Milan-Verona 3-0: gli highlights

Milan-Verona 3-0: gli highlights

00:31
Chivu: "Conte? Se vuole far casino…"

Chivu: "Conte? Se vuole far casino…"

02:51
Ederson: "Con l'Inter va sempre così"

Ederson: "Con l'Inter va sempre così"

01:16
Luis Henrique: "Chivu è fortissimo"

Luis Henrique: "Chivu è fortissimo"

01:30
DICH NKUNKU POST VERONA 28/12 DICH

Nkunku: "Grande gioia, aspettavo questo momento"

00:10
DICH DE ROSSI PRE ROMA 28/12 DICH

De Rossi: "Se faremo gol sarò felice, se vinceremo sarò felice"

00:22
DICH GASP PRE GENOA 28/12 DICH

Gasperini: "De Rossi ha dato coraggio al Genoa"

00:12
DICH ALLEGRI PRANZO 28/12 DICH

Allegri: "Veloci che devo andare a pranzo con Agnelli"

01:16
DICH ALLEGRI POST VERONA 28/12 DICH

Allegri: "Contento per Nkunku, dobbiamo essere ambiziosi ma con realismo"

01:48
DICH CALABRESI POST JUVE 27/12 DICH

Calabresi: "Rabbia e delusione, abbiamo fatto di tutto per passare in vantaggio"

01:42
DICH GILARDINO POST JUVE 27/12 DICH

Gilardino: "Alla fine sono emersi i valori della Juventus. La medicina è il lavoro"

I più visti di Calcio Estero

Si allarga lo scandalo scommesse: arrestati 14 calciatori della Super Lig

Furia Vavro: l'ex Lazio perde la testa e affronta un tifoso. "Ha insultato mia madre"

Dopo l'omicidio di Pineida Felipe Caicedo dice basta: l'ex Lazio verso il ritiro

La Francia piange Gasset, storico allenatore del Montpellier e vice di Blanc

Coppa Africa, Zidane in tribuna per vedere il debutto del figlio Luca con l'Algeria

Inzaghi, vita da sogno a Riad: "Qui è un paradiso". Ma l'incontro con l'Inter non ci sarà

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:04
Inter, Zielinski: "Con Inzaghi ero in terza fila, Chivu coinvolge più giocatori"
09:42
Simonelli: "Milan-Como si giocherà a San Siro nella prima data utile"
09:21
Juve, altro record per Yildiz: aggancia Del Piero
23:10
Inter, Pio Esposito: "Voglio lavorare e imparare tutti i giorni"
23:06
Inter, Lautaro: "Era uno scontro diretto, sono contento perché abbiamo fatto un'ottima partita"