Boxe: ex campione massimi Joshua resta in Nigeria per curarsi

01 Gen 2026 - 16:53

Il pugile britannico Anthony Joshua rimarrà inizialmente in Nigeria per riprendersi dalle ferite riportate in un incidente mortale. Un veicolo che trasportava l'ex campione dei pesi massimi e due suoi collaboratori si è schiantato lunedì contro un camion fermo sulla superstrada Lagos-Ibadan. Sina Ghami e Latif 'Latz' Ayodele, suoi amici, sono rimasti uccisi. Joshua è stato dimesso da un ospedale di Lagos mercoledì pomeriggio e ha reso omaggio ai suoi amici defunti all'obitorio. Il suo promoter, Matchroom Boxing, ha dichiarato giovedì all'Associated Press: "Come riportato, Anthony è stato dimesso dall'ospedale ieri sera e rimarrà in Nigeria nei prossimi giorni". Joshua ha origini nigeriane e da bambino ha frequentato per un breve periodo la scuola lì. Possiede anche la cittadinanza nigeriana. 

