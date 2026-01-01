Boxe: ex campione massimi Joshua resta in Nigeria per curarsi

Il pugile britannico Anthony Joshua rimarrà inizialmente in Nigeria per riprendersi dalle ferite riportate in un incidente mortale. Un veicolo che trasportava l'ex campione dei pesi massimi e due suoi collaboratori si è schiantato lunedì contro un camion fermo sulla superstrada Lagos-Ibadan. Sina Ghami e Latif 'Latz' Ayodele, suoi amici, sono rimasti uccisi. Joshua è stato dimesso da un ospedale di Lagos mercoledì pomeriggio e ha reso omaggio ai suoi amici defunti all'obitorio. Il suo promoter, Matchroom Boxing, ha dichiarato giovedì all'Associated Press: "Come riportato, Anthony è stato dimesso dall'ospedale ieri sera e rimarrà in Nigeria nei prossimi giorni". Joshua ha origini nigeriane e da bambino ha frequentato per un breve periodo la scuola lì. Possiede anche la cittadinanza nigeriana.