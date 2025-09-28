Liga : il Barcellona balza in testa alla classifica, sorpassato il Real Madrid

BARCELLONA-REAL SOCIEDAD 2-1

Il Barcellona ospita la Real Sociedad con la possibilità di approfittare della sconfitta del Real Madrid nel derby e salire in vetta alla classifica. Flick non può contare sull’infortunato Raphinha, ma recupera Yamal, che siede inizialmente in panchina. Il tridente d’attacco titolare all’Estadi de Montjuïc è formato allora da Bardghji, Lewandowski e Rashford, mentre in porta Szczesny colleziona la sua prima presenza stagionale. A guadagnarsi per primo gli applausi è però il suo collega Remiro, bravo a parare in angolo il tentativo di testa portato da Rashford al decimo. Al 31’ è allora la Real Sociedad a salire sull’1-0 con Odriozola, su una dormita della difesa del Barça. I Culers hanno quindi una doppia chance per pareggiare al 40’, ma Remiro e Zubeldia non lo permettono. Nessuno dei due può però nulla al 44’, quando lo stacco aereo di Koundé sul corner di Rashford vale l’1-1. Flick inserisce quindi Yamal al 59’ e un minuto dopo il fenomeno spagnolo parte in dribbling sulla destra e fornisce a Lewandowski l’assist per la stoccata del 2-1: quarto gol in questa Liga per il polacco, che corre subito ad abbracciare il giovane compagno di squadra. Proprio Yamal si vede poi annullare per fuorigioco la rete del possibile tris blaugrana al 74’, mentre Kubo e Lewandowski colpiscono due clamorose traverse in pochi secondi all’84’, sui due lati opposti del campo. Il Barcellona si accontenta allora del 2-1 e balza in testa alla Liga, a 19 punti: +1 sul Real Madrid. La Real Sociedad resta a quota 5.