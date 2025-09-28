Liga : il Barcellona balza in testa alla classifica, sorpassato il Real Madrid

I blaugrana rimontano 2-1 la Real Sociedad e approfittano della débâcle dei Blancos nel derby per salire a +1
La 7ª giornata di Liga vale il primo posto in classifica per il Barcellona. La squadra di Flick supera infatti 2-1 la Real Sociedad e, complice la pesante sconfitta del Real Madrid nel derby contro l’Atletico, balza in vetta al campionato. Koundé e Lewandowski dipingono il successo casalingo dei blaugrana, ribaltando l’iniziale vantaggio di Odriozola: Rashford e Yamal protagonisti con due assist. Culers ora a 19 punti: è +1 sui Blancos di Xabi Alonso.
BARCELLONA-REAL SOCIEDAD 2-1
Il Barcellona ospita la Real Sociedad con la possibilità di approfittare della sconfitta del Real Madrid nel derby e salire in vetta alla classifica. Flick non può contare sull’infortunato Raphinha, ma recupera Yamal, che siede inizialmente in panchina. Il tridente d’attacco titolare all’Estadi de Montjuïc è formato allora da Bardghji, Lewandowski e Rashford, mentre in porta Szczesny colleziona la sua prima presenza stagionale. A guadagnarsi per primo gli applausi è però il suo collega Remiro, bravo a parare in angolo il tentativo di testa portato da Rashford al decimo. Al 31’ è allora la Real Sociedad a salire sull’1-0 con Odriozola, su una dormita della difesa del Barça. I Culers hanno quindi una doppia chance per pareggiare al 40’, ma Remiro e Zubeldia non lo permettono. Nessuno dei due può però nulla al 44’, quando lo stacco aereo di Koundé sul corner di Rashford vale l’1-1. Flick inserisce quindi Yamal al 59’ e un minuto dopo il fenomeno spagnolo parte in dribbling sulla destra e fornisce a Lewandowski l’assist per la stoccata del 2-1: quarto gol in questa Liga per il polacco, che corre subito ad abbracciare il giovane compagno di squadra. Proprio Yamal si vede poi annullare per fuorigioco la rete del possibile tris blaugrana al 74’, mentre Kubo e Lewandowski colpiscono due clamorose traverse in pochi secondi all’84’, sui due lati opposti del campo. Il Barcellona si accontenta allora del 2-1 e balza in testa alla Liga, a 19 punti: +1 sul Real Madrid. La Real Sociedad resta a quota 5.
RAYO VALLECANO-SIVIGLIA 0-1
Il Siviglia fa visita al Rayo Vallecano al Campo de Futbol de Vallecas, impianto in cui le emozioni più importanti si concentrano tutte nel finale. È infatti il minuto 87 quando Akor Adams riceve palla da Carmona e libera il tiro, insaccando l’1-0 per il Siviglia con l’aiuto della traversa. Al 98’ Camello si guadagna invece un cartellino rosso diretto per proteste e lascia quindi il Rayo in dieci negli ultimi secondi di gara. Il Siviglia vince di misura e si porta a 10 punti in classifica. Il Vallecano rimane invece a 5.
ELCHE-CELTA VIGO 2-1
Elche e Celta Vigo si affrontano all’Estadio Manuel Martinez Valero, dove è Andre Silva a stappare il match al 18’: l’ex centravanti del Milan timbra il suo terzo gol in questa Liga e porta avanti i padroni di casa. Borja Iglesias riesce però a pareggiare i conti al 22’, mentre Mir fallisce il rigore che al 54’ avrebbe potuto valere un nuovo vantaggio per l’Elche. A siglare il 2-1 finale per i Franjiverdes ci pensa allora Donald al 68’, che permette così all’Elche di salire a quota 13 punti: continua l’incredibile avvio di stagione della squadra neopromossa. A 5 resta il Celta Vigo.
