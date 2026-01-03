Logo SportMediaset

Calcio
Milan
MILAN

Milan, Allegri: "Leao centravanti non si addormenta... Scudetto? Troppo presto"

Il tecnico rossonero dopo la vittoria di Cagliari: "Siamo cresciuti nel secondo tempo, Fullkrug è entrato molto bene"

03 Gen 2026 - 00:02
"Leao centravanti è più vivo nel gioco. Ha le caratteristiche giuste per questo tipo di ruolo, quando gioca a sinistra ogni tanto si addormenta ed esce dalla partita". Max Allegri inizia così l'analisi della prestazione del suo Milan a Cagliari, decisa da un gol dell'attaccante portoghese. "Pronti via abbiamo subito tre tiri in porta - ha proseguito il tecnico rossonero a Sky - In quei momenti lì bisogna stare ordinati, le partite durano 100 minuti. Siamo cresciuti nel secondo tempo, avremmo dovuto segnare un altro gol. Scudetto? Troppo presto, ci sono 5 squadre in 3-4 punti. Vincere era importante, non subire gol era altrettanto importante. Già con il Verona la squadra era rimasta ordinata. Bisogna continuare a lavorare e sappiamo che è molto difficile arrivare in fondo: recuperiamo giocatori, lo spirito è buono. La squadra gioca da squadra". 

E ancora: "Nelle situazioni difensive stanno migliorando tutti soprattutto singolarmente. Ora giocheremo l'8, poi l'11 e poi il 15 e poi il 18, quindi il 25 e l'1 a Bologna. Era importante giocare il 2, poi quando ci dicono di giocare noi giochiamo tanto il calendario non possiamo cambiarlo. Ora pensiamo alla partita di giovedì contro il Genoa che è una squadra noiosa". Sul nuovo arrivo Fullkrug: "Ha portato molta positività, è in ritardo ma ci dará una mano, ha caratteristiche che non avevamo. È entrato molto bene, ma non avevo dubbi perché è arrivato al Milan con tanto entusiasmo e tanta voglia, stasera sui colpi di testa e sul proteggere la palla è stato molto utile. Non si scopre ora, è molto bravo". Bartesaghi e Palestra? "Un bel duello, i giocatori forti in Italia ci sono".

