Milano Cortina, la Fiamma Olimpica arriva in Liguria il 9 e 10 gennaio

Arriva in Liguria la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. Il lungo viaggio della fiaccola il 9 e 10 gennaio attraverserà tutta la regione con sosta nella serata del 9 a Calata Mandraccio al Porto Antico di Genova. Ad accompagnare il simbolo delle olimpiadi la carovana della Coca-Cola storico partner dei giochi olimpici ormai dal 1928 che, oltre a un truck dedicato a inizio carovana e a uno specifico per la raccolta differenziata delle lattine a chiusura del convoglio di circa 600 metri, con all'interno i tedofori con la fiamma, allestirà a fine giornata un piccolo villaggio olimpico. Per la Liguria il Village sarà a Calata Mandraccio al Porto Antico a chiusura della prima delle due tappe in Liguria. "La city celebration per la Liguria si terrà al Porto Antico il 9 con l'apertura di un mini villaggio olimpico ricco di attività per intrattenere il pubblico in attesa della fiamma - ha spiegato Andrea Bombrini, direttore marketing Coca-Cola -. La struttura di 300 mq vedrà al suo interno spazi per la distribuzione della Coca-Cola 'original' e 'zero' oltre alla possibilità di mangiare una fetta di pizza il cui ricavato verrà devoluto al Banco Alimentare. Il cuore del villaggio sarà la musica con i dj e i vocalist che accompagneranno e scalderanno la folla anche durante il passaggio della fiaccola nelle varie tappe. Vi sarà inoltre un angolo sport dove gli ospiti potranno avvicinarsi a sport olimpici come l'hockey oltre ad una fotopportunity dedicata alle famiglie in un bob, senza contare i simulatori per altri sport a partire dallo sci". La fiamma arriverà in Liguria dopo la tappa in Emilia Romagna e partirà da Massa la mattina del 9 gennaio alle 9.09, per le 11.10 è previsto il passaggio a La Spezia, mentre alle 15.02 toccherà Rapallo. In mezzo eventi speciali alle 5 Terre (Riomaggiore e Manarola prima di arrivare a Spezia), Chiavari, Lavagna e Portofino. Alle 19.30 è previsto l'arrivo al Porto Antico. Il giorno seguente, 10 gennaio, ripartirà da Savona per toccare Imperia e Sanremo ma il village e la chiusura saranno a Cuneo in Piazza Galimberti.