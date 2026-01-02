Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano Cortina, la Fiamma Olimpica arriva in Liguria il 9 e 10 gennaio

02 Gen 2026 - 23:44

Arriva in Liguria la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. Il lungo viaggio della fiaccola il 9 e 10 gennaio attraverserà tutta la regione con sosta nella serata del 9 a Calata Mandraccio al Porto Antico di Genova. Ad accompagnare il simbolo delle olimpiadi la carovana della Coca-Cola storico partner dei giochi olimpici ormai dal 1928 che, oltre a un truck dedicato a inizio carovana e a uno specifico per la raccolta differenziata delle lattine a chiusura del convoglio di circa 600 metri, con all'interno i tedofori con la fiamma, allestirà a fine giornata un piccolo villaggio olimpico. Per la Liguria il Village sarà a Calata Mandraccio al Porto Antico a chiusura della prima delle due tappe in Liguria. "La city celebration per la Liguria si terrà al Porto Antico il 9 con l'apertura di un mini villaggio olimpico ricco di attività per intrattenere il pubblico in attesa della fiamma - ha spiegato Andrea Bombrini, direttore marketing Coca-Cola -. La struttura di 300 mq vedrà al suo interno spazi per la distribuzione della Coca-Cola 'original' e 'zero' oltre alla possibilità di mangiare una fetta di pizza il cui ricavato verrà devoluto al Banco Alimentare. Il cuore del villaggio sarà la musica con i dj e i vocalist che accompagneranno e scalderanno la folla anche durante il passaggio della fiaccola nelle varie tappe. Vi sarà inoltre un angolo sport dove gli ospiti potranno avvicinarsi a sport olimpici come l'hockey oltre ad una fotopportunity dedicata alle famiglie in un bob, senza contare i simulatori per altri sport a partire dallo sci". La fiamma arriverà in Liguria dopo la tappa in Emilia Romagna e partirà da Massa la mattina del 9 gennaio alle 9.09, per le 11.10 è previsto il passaggio a La Spezia, mentre alle 15.02 toccherà Rapallo. In mezzo eventi speciali alle 5 Terre (Riomaggiore e Manarola prima di arrivare a Spezia), Chiavari, Lavagna e Portofino. Alle 19.30 è previsto l'arrivo al Porto Antico. Il giorno seguente, 10 gennaio, ripartirà da Savona per toccare Imperia e Sanremo ma il village e la chiusura saranno a Cuneo in Piazza Galimberti.

Ultimi video

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

01:23
La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

Oltre 700 persone nella Basilica di Capodimonte per l'ultimo saluto a Davide Tizzano

Morto Davide Tizzano, addio al presidente del canottaggio due volte oro alle Olimpiadi

L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

Noblesse oblige: Kilian Jornet "premia" i top dello sport outdoor del 2025

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:44
Milano Cortina, la Fiamma Olimpica arriva in Liguria il 9 e 10 gennaio
22:26
Il paese natale di Coppi ha celebrato il Campionissimo del ciclismo in 66° morte
21:44
Milano-Cortina: Usa svela roster nazionale hockey con star della Nhl
21:16
Atletica: sold out la Termal Bologna Marathon, 42% iscritti sono stranieri
20:38
Basket: la Dinamo sfida la capolista Brescia e sogna la Final eight di Coppa