inter
MANOVRE NERAZZURRE

Cancelo, accordo Inter-Al Hilal: parola al giocatore, tentato dal Barça. Nei discorsi anche Acerbi e de Vrij

Gli arabi danno l'ok per il prestito e la partecipazione all'ingaggio. Ma il portoghese aspetta il Barcellona

02 Gen 2026 - 20:04

Arrivano novità importanti sulla trattativa Joao Cancelo-Inter. Il club nerazzurro ha raggiunto un accordo di massima con l'Al Hilal di Simone Inzaghi per il trasferimento del giocatore in prestitocon gli arabi disposti a pagare parte dell'ingaggio. Ora la parola passa al terzino destro portoghese, che ha rotto con l'ex tecnico dell'Inter e che ha voglia di ritrovare l'Europa: la dirigenza nerazzurra vuole stringere i tempi e sta cercando di convincerlo a trasferirsi a Milano. Nell'operazione potrebbero rientrare anche Acerbi o de Vrij, che Inzaghi tornerebbe ad allenare volentieri. Ma Cancelo è fortemente attirato dall'ipotesi Barcellona. Sulle sue tracce anche la Juve. Tutte squadre dove Cancelo ha già giocato in passato.

Cancelo ha un contratto con gli arabi fino al 2027, con uno stipendio da circa 15 milioni di euro annui, ma è stato messo fuori lista e quindi cerca una nuova squadra, possibilmente in Europa, per giocare titolare e arrivare in forma ai Mondiali 2026. I costi dell'operazione sono di un certo peso visto che si parla di 7,5 milioni di stipendio per sei mesi, ecco perché l'Inter ha proposto di mettere tre milioni chiedendo che il resto venga pagato proprio dall'Al Hilal. Mettendo tutto in proporzione su dodici mesi, significa che i nerazzurri è come se ragionassero su uno stipendio annuale da 6 milioni rendendo il 31enne portoghese virtualmente il quarto più pagato della rosa dopo Lautaro Martinez, Barella e Calhanoglu e alla pari di Marcus Thuram: investimento importante per il mercato di gennaio. Cancelo è sempre tentato dal Barcellona, che però non sta affondando il colpo. Ecco perché l'Inter è un'opzione concreta (la Juve ha effettuato solo un sondaggio).

