Cancelo, accordo Inter-Al Hilal: parola al giocatore, tentato dal Barça. Nei discorsi anche Acerbi e de Vrij

Cancelo ha un contratto con gli arabi fino al 2027, con uno stipendio da circa 15 milioni di euro annui, ma è stato messo fuori lista e quindi cerca una nuova squadra, possibilmente in Europa, per giocare titolare e arrivare in forma ai Mondiali 2026. I costi dell'operazione sono di un certo peso visto che si parla di 7,5 milioni di stipendio per sei mesi, ecco perché l'Inter ha proposto di mettere tre milioni chiedendo che il resto venga pagato proprio dall'Al Hilal. Mettendo tutto in proporzione su dodici mesi, significa che i nerazzurri è come se ragionassero su uno stipendio annuale da 6 milioni rendendo il 31enne portoghese virtualmente il quarto più pagato della rosa dopo Lautaro Martinez, Barella e Calhanoglu e alla pari di Marcus Thuram: investimento importante per il mercato di gennaio. Cancelo è sempre tentato dal Barcellona, che però non sta affondando il colpo. Ecco perché l'Inter è un'opzione concreta (la Juve ha effettuato solo un sondaggio).