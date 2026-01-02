Cagliari, Pisacane: "Grandissimo primo tempo, il mano di Ricci non era rigore"

"Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo ma è difficile tenere i ritmi del primo tempo per 90 minuti". Così il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane dopo la sconfitta interna contro il Milan. "L’amarezza è non aver fatto gol nel primo tempo perché alla lunga contro questi squadre se non la sblocchi poi la paghi. Andando sotto, cambiando il piano gara, le distanze si sono allungate e il Milan in transizione ci poteva fare male. Mano di Ricci? Non era rigore. Deiola si è fermato e ne avrà per qualche settimana. Esposito ha sentito questo crampo e va valutato".