Taremi pronto ad andare in guerra per l'Iran
L'attaccante avrebbe comunicato all'Olympiacos la sua intenzione: "Il mio paese ha bisogno di me"di Alberto Gasparri
Non c'è pace per Mehdi Taremi. Dalla scorsa estate, quando fu costretto a saltare il Mondiale per club con l'Inter perché bloccato in Iran, le problematiche politiche e sociali legate al suo paese ne sta seriamente minando la carriera. E negli ultimi giorni la situazione è precipitata con l'inizio del conflitto tra gli Usa (e Israele) e lo stesso Iran. Un conflitto che appare già drammatico e che avrebbe convinto l'ex attaccante nerazzurro a comunicare all'Olympiacos la sua decisione di voler lasciare la Grecia e tornare a casa. "Il mi paese ha bisogno di me", avrebbe confidato secondo quanto riportato da Tuttosport.
Insomma, avrebbe manifestato la sua intenzione di andare in guerra. Un po' come successo con tanti sportivi ucraini, che hanno deciso di impugnare le armi contro l'invasione russa. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma di sicuro la situazione in Iran desta parecchia preoccupazione anche tra i suoi sportivi più famosi.
Di sicuro è a forte rischio anche la presenza dell'Iran, e di Taremi, ai prossimi Mondiali di calcio in Nord America.