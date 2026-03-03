Taremi pronto ad andare in guerra per l'Iran

Non c'è pace per Mehdi Taremi. Dalla scorsa estate, quando fu costretto a saltare il Mondiale per club con l'Inter perché bloccato in Iran, le problematiche politiche e sociali legate al suo paese ne sta seriamente minando la carriera. E negli ultimi giorni la situazione è precipitata con l'inizio del conflitto tra gli Usa (e Israele) e lo stesso Iran. Un conflitto che appare già drammatico e che avrebbe convinto l'ex attaccante nerazzurro a comunicare all'Olympiacos la sua decisione di voler lasciare la Grecia e tornare a casa. "Il mi paese ha bisogno di me", avrebbe confidato secondo quanto riportato da Tuttosport.