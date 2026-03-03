dalla spagna

Guerra Iran, i droni militari spaventano Cristiano Ronaldo: sarebbe fuggito dall'Arabia Saudita

Il jet privato di Cristiano Ronaldo ha lasciato l'Arabia Saudita: fuga per i droni iraniani a Riad?

03 Mar 2026 - 11:40
videovideo

Cristiano Ronaldo avrebbe lasciato l'Arabia Saudita per tornare in Spagna dopo l'attacco iraniano all'ambasciata degli Stati Uniti a Riad. La notizia rimbalza da Madrid, pur senza conferme ufficiali, e si basa sulla partenza del jet privato dell'attaccante dell'Al Nassr dall'aeroporto di Riad, poi atterrato a Madrid-Barajas, anche se non si sa se al suo interno ci fossero CR7 assieme a Georgina e i 5 figli. 

L'unica certezza è che il velivolo privato (LX-GOL / SVW7B, Bombardier Global Express del valore di 70 milioni di euro) del portoghese è partito da Riad per poi atterrare in Spagna, ed è proprio da Madrid, dove l'aereo è stato avvistato, che è iniziata a circolare la notizia di una fuga del giocatore. L'ipotesi è che il 41enne ieri si sia allenato in palestra in mattinata per poi partire in direzione Europa, atterrando nella notte all'1.32.

L'aereo di Cristiano Ronaldo ha autonomia per voli a lungo raggio, può trasportare fino a 19 persone ed era stato usato recentemente da Georgina per arrivare a Milano nella settimana della moda.

Messico nel caos dopo la morte di 'El Mencho': rinviate 4 partite di calcio per violenze

1 di 20
© afp
© afp
© afp

© afp

© afp

cristiano ronaldo
arabia saudita
iran
ambasciata usa

Ultimi video

01:35
SRV RULLO ROMA, INCUBO SCONTRI DIRETTI 2/3 SRV

Roma: incubo scontri diretti, Dybala è una "Joya" da papà

00:23
Como-Inter: martedì 3 marzo alle 21.00 su Canale 5

Como-Inter: martedì 3 marzo alle 21.00 su Canale 5

01:10
13 DICH FABREGAS PER TG 3/3 DICH

Fabregas carica: "Voglio una bolgia, come la Bombonera"

01:55
MCH ESTUDIANTES-VELEZ 0-1 MCH

Estudiantes-Velez 0-1: gli highlights

01:35
MCH INDEPENDIENTE RIVADAVIA-RIVER PLATE 1-1 MCH

Independiente Rivadavia-River Plate 1-1: gli higlights

02:03
MCH GIL VICENTE-BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica di Mou vince in trasferta e tiene aperto il campionato

03:09
Udinese-Fiorentina 3-0: gli highlights

Udinese-Fiorentina 3-0: gli highlights

02:56
Pisa-Bologna 0-1: gli highlights

Pisa-Bologna 0-1: gli highlights

01:06
SRV RULLO SUPERMOVIOLA UDINESE-FIORENTINA 2/3

La Supermoviola di Udinese-Fiorentina

00:53
SRV RULLO SUPERMOVIOLA PISA-BOLOGNA 2/3 SRV OKK

La Supermoviola di Pisa-Bologna: Feliciani, manca qualche fischio

03:21
SRV RULLO VOLATA CHAMPIONS: SCONTRI DIRETTI E CALENDARIO 2/3 (MUSICATO)

Volata Champions: calendario e scontri diretti, tutte in 10 punti

01:27
SRV RULLO NAPOLI, ORA CONTE PUò SCEGLIERE

Conte ritrova il "vero" Napoli: il tempo dei rientri

02:14
SRV RULLO INTER: ZIELINSKI L'UOMO IN PIU (CON ITW) 2/3 (MUSICATO) OK

Inter, esclusiva Zielinski: "Tutto per il 'doblete'. E il derby..."

01:42
SRV RULLO MILAN, LA "RESISTENZA" DI LEAO 2/3 SRV

Milan, derby o mai più

02:00
SRV RULLO INTER: MISSIONE DOBLETE, ATTENZIONE AL COMO 2/3 SRV

Inter, missione 'Doblete'

01:35
SRV RULLO ROMA, INCUBO SCONTRI DIRETTI 2/3 SRV

Roma: incubo scontri diretti, Dybala è una "Joya" da papà

I più visti di Calcio Estero

Taremi pronto ad andare in guerra per l'Iran: "Il mio paese ha bisogno di me"

Harry Kane è sempre il re dei bomber: a 32 anni viaggia verso la Scarpa d'Oro e spaventa l'Atalanta

MCH SPORTING LISBONA-ESTORIL 3-0 MCH

Sporting Lisbona, tris all'Estoril: Luis Suarez sempre più capocannoniere

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

Inzaghi a rischio esonero dopo il crollo dell'Al Hilal in campionato: decisivi i prossimi 10 giorni

Inzaghi, vita da sogno a Riad: "Qui è un paradiso". Ma l'incontro con l'Inter non ci sarà

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:24
Fiorentina, esordio-incubo per Rugani: sbaglia su ogni gol dell'Udinese, le scuse di Vanoli
11:18
Gerry Cardinale al derby: stadio e Nba Europe nel futuro del Milan
10:33
Vlahovic torna per la Champions: la Juventus ritrova il suo leader
10:23
Iran, si tratta per eventuale spostamento da Doha di Argentina-Spagna
23:36
Udinese, Runjaic: "Non era facile, tolta pressione dalle spalle. Davis è unico per noi"