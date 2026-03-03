Guerra Iran, i droni militari spaventano Cristiano Ronaldo: sarebbe fuggito dall'Arabia Saudita

Messico nel caos dopo la morte di 'El Mencho': rinviate 4 partite di calcio per violenze
Il jet privato di Cristiano Ronaldo ha lasciato l'Arabia Saudita: fuga per i droni iraniani a Riad?
Cristiano Ronaldo avrebbe lasciato l'Arabia Saudita per tornare in Spagna dopo l'attacco iraniano all'ambasciata degli Stati Uniti a Riad. La notizia rimbalza da Madrid, pur senza conferme ufficiali, e si basa sulla partenza del jet privato dell'attaccante dell'Al Nassr dall'aeroporto di Riad, poi atterrato a Madrid-Barajas, anche se non si sa se al suo interno ci fossero CR7 assieme a Georgina e i 5 figli.
L'unica certezza è che il velivolo privato (LX-GOL / SVW7B, Bombardier Global Express del valore di 70 milioni di euro) del portoghese è partito da Riad per poi atterrare in Spagna, ed è proprio da Madrid, dove l'aereo è stato avvistato, che è iniziata a circolare la notizia di una fuga del giocatore. L'ipotesi è che il 41enne ieri si sia allenato in palestra in mattinata per poi partire in direzione Europa, atterrando nella notte all'1.32.
L'aereo di Cristiano Ronaldo ha autonomia per voli a lungo raggio, può trasportare fino a 19 persone ed era stato usato recentemente da Georgina per arrivare a Milano nella settimana della moda.
