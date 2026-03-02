Harry Kane è sempre il re dei bomber: a 32 anni viaggia verso la Scarpa d'Oro e spaventa l'Atalanta
L'attaccante inglese domina anche lo scontro diretto con il Borussia Dortmund e trascina il Bayern verso l'ennesima Bundesligadi Andrea Cocchi
Spesso ce lo dimentichiamo, persi dietro la potenza di Haaland o la velocità di Mbappé. Eppure Harry Kane continua a dominare il calcio europeo, facendo felici i tifosi del Bayern e il suo c.t. Tuchel, tedesco prestato alla panchina dell'Inghilterra. Un selezionatore che, tra l'altro, ha avuto modo di godersi nel fine settimana anche la prodezza del suo portiere Pickford che, in Newcastle-Everton, ha tolto dall'incrocio dei pali un missile di Tonali rendendosi protagonista di quella che, a rigor di logica, verrà eletta la parata dell'anno (chi non ha avuto occasione di vederla faccia una ricerca online). Kane ha realizzato l'ennesima doppietta nello scontro diretto con il Borussia Dortmund che, in pratica, ha chiuso la Bundesliga. In totale, con il Bayern, ha già messo a segno la bellezza di 45 gol dall'inizio di stagione. Non un bel segnale per l'Atalanta, prossima avversaria dei bavaresi e unica superstite italiana in Champions. Palladino dovrà inventarsi qualcosa per non lasciarlo nel classico uno contro uno previsto dal suo calcio, anche perché intorno ci sono giocatori come Olise, Musiala o Luis Diaz (e non solo), che meritano altrettanta attenzione.
L'attaccante inglese guida anche la classifica della Scarpa d'Oro, un riconoscimento che non varrà molto ma che può dire tanto. Precede Mbappé e Haaland, mentre il calcio italiano ha un solo rappresentante, Lautaro Martinez, nelle prime venti posizioni. Kane ha 32 anni ma non smette di fare bene il suo lavoro. Nonostante la caterva di premi individuali messi in bacheca, può vantare solo due trofei di squadra: il campionato e la Supercoppa tedesca, entrambi datati 2025. Giusto per mettere in chiaro, perché purtroppo è sempre necessario ribadire l'ovvio, che il calcio è uno sport collettivo.