Harry Kane è sempre il re dei bomber: a 32 anni viaggia verso la Scarpa d'Oro e spaventa l'Atalanta

Spesso ce lo dimentichiamo, persi dietro la potenza di Haaland o la velocità di Mbappé. Eppure Harry Kane continua a dominare il calcio europeo, facendo felici i tifosi del Bayern e il suo c.t. Tuchel, tedesco prestato alla panchina dell'Inghilterra. Un selezionatore che, tra l'altro, ha avuto modo di godersi nel fine settimana anche la prodezza del suo portiere Pickford che, in Newcastle-Everton, ha tolto dall'incrocio dei pali un missile di Tonali rendendosi protagonista di quella che, a rigor di logica, verrà eletta la parata dell'anno (chi non ha avuto occasione di vederla faccia una ricerca online). Kane ha realizzato l'ennesima doppietta nello scontro diretto con il Borussia Dortmund che, in pratica, ha chiuso la Bundesliga. In totale, con il Bayern, ha già messo a segno la bellezza di 45 gol dall'inizio di stagione. Non un bel segnale per l'Atalanta, prossima avversaria dei bavaresi e unica superstite italiana in Champions. Palladino dovrà inventarsi qualcosa per non lasciarlo nel classico uno contro uno previsto dal suo calcio, anche perché intorno ci sono giocatori come Olise, Musiala o Luis Diaz (e non solo), che meritano altrettanta attenzione.