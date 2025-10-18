Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Brignone non si sbilancia: "Non ho tempi certi su quando tornerò"

Di avviso completamente diverso invece Sofia Goggia che si prepara a vivere una stagione che la riporterà nella sua Cortina dove ha già brillato in passato in Coppa del Mondo e che potrebbe chiudere un cerchio a livello olimpico: "Vengo da una stagione solida nonostante lo scorso anno abbia dovuto affrontarla senza una grande preparazione, complice l'infortunio al piede. Sono contenta per come sia andata l'off season perché ho sfruttato le condizioni ancora invernali presenti in primavera per testare i materiali, poi durante l'estate è andato tutto bene, anche durante il blocco in Sudamerica - ha spiegato la 32enne di Astino -. Quest'anno punto a far bene tutti i weekend perché, come ci ha dimostrato lo scorso anno Federica, bisogna andare forte ogni settimana. Passo dopo passo ci avvicineremo poi alle Olimpiadi, ma ora il pensiero è diretto alla Coppa del Mondo".