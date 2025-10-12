Atterraggio d'emergenza per la Nigeria: paura in volo per Lookman e Osimhen

Il velivolo è dovuto rientrare rapidamente a Luanda per una crepa sul parabrezza della cabina di pilotaggio
Attimi di paura in volo per la nazionale della Nigeria dopo la vittoria per 2-1 contro il Lesotho nelle qualificazioni per i Mondiali 2026. In seguito a un guasto, il velivolo su cui, tra gli altri, viaggiavano anche Lookman e Osimhen è stato costretto a effettuare un atterraggio d'emergenza. Secondo quanto si apprende, l'aereo della ValueJet decollato da Luanda e diretto a Uyo 25 minuti dopo la partenza è dovuto tornare indietro con urgenza a causa di una crepa significativa sul parabrezza della cabina di pilotaggio.
Situazione che si è fortunatamente risolta senza ulteriori problemi tecnici o feriti e solo con un leggero cambio di programma. Come indicato nel comunicato della Federzione nigeriana, l'arrivo della squadra a Uyo in vista della gara di martedì contro il Benin è slittato infatti a domenica mattina. Oltre a l'ex Napoli Victor Osimhen e all'atalantino Ademola Lookman, a bordo dell'aereo c'erano anche diversi giocatori della Premier League, come Iwobi.