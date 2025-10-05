Liga: il Barcellona crolla a Siviglia, primo ko anche per l’Elche

La squadra di Flick travolta 4-1, il Real resta a +2: 3-1 nel successo dell’Alaves sui Franjiverdes
Nell’ottava giornata di Liga spagnola il Barcellona registra la prima sconfitta stagionale: i Blaugrana devono arrendersi per 4-1 sul campo del Siviglia. Il grande ex Alexis Sanchez stappa la partita al 13’, poi il raddoppio di Romero al 36’. Rashford accorcia nel recupero del primo tempo, ma dopo il rigore sbagliato da Lewandowski (76’) gli andalusi chiudono i conti con Carmona (90’) e Adams (96’). Cade anche l’Elche, 3-1 in casa dell’Alaves.
SIVIGLIA-BARCELLONA 4-1
Primo tonfo stagionale del Barcellona, che cade per 4-1 sul campo del Siviglia. Gli andalusi partono molto bene nei primi quarantacinque minuti di gioco, e poco prima del quarto d’ora stappano la partita: al 13’ il grande ex Alexis Sanchez non sbaglia dagli undici metri. Gli uomini di Flick non reagiscono, e gli andalusi al 36’ raddoppiano: assist di Vargas per il 2-0 di Romero. Verso la fine del primo tempo ecco che i Blaugrana si scuotono: al 52’, in pieno recupero di un lungo extra time, Rashford accorcia le distanze su invenzione di Pedri. Nella ripresa gli ospiti sembrano aver le forze per pareggiare, ma falliscono l’occasione più ghiotta: al 76’ viene fischiato un calcio di rigore per i catalani, ma Lewandowski calcia fuori. I padroni di casa resistono al forcing avversario, e al 90’ chiudono i conti con il tris di Carmona. Nel finale c’è spazio anche per Adams, che cala il poker al 96’ per il definitivo 4-1. Con questa vittoria il Siviglia sale a 13 punti: crollo totale del Barcellona, che resta a quota 19 punti, a -2 dal Real Madrid capolista.
ALAVES-ELCHE 3-1
Bella vittoria per l’Alaves, 3-1 in casa contro l’Elche (che registra il primo ko stagionale). Dopo un primo tempo stradominato da parte dei padroni di casa (terminato a reti bianche) bisogna attendere il 76’ per il gol che apre le marcature: Vicente su rigore porta avanti l’Alaves. Tre minuti più tardi piove sul bagnato per gli ospiti, quando Affengruber viene espulso per fallo da ultimo uomo. Passano due minuti e i biancoazzurri raddoppiano, con Alena che apparecchia per il 2-0 di Martinez. Nonostante l’uomo in meno l’Elche trova il clamoroso 2-1 al 93’ con l’ex Milan Andre Silva, ma due minuti più tardi Boyé (sul secondo assist di Alena) chiude i conti con il tris finale. L’Alaves sale a 11 punti, due in meno rispetto ai 13 totalizzati fin qui dall’Elche.
