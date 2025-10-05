Liga: il Barcellona crolla a Siviglia, primo ko anche per l’Elche

SIVIGLIA-BARCELLONA 4-1

Primo tonfo stagionale del Barcellona, che cade per 4-1 sul campo del Siviglia. Gli andalusi partono molto bene nei primi quarantacinque minuti di gioco, e poco prima del quarto d’ora stappano la partita: al 13’ il grande ex Alexis Sanchez non sbaglia dagli undici metri. Gli uomini di Flick non reagiscono, e gli andalusi al 36’ raddoppiano: assist di Vargas per il 2-0 di Romero. Verso la fine del primo tempo ecco che i Blaugrana si scuotono: al 52’, in pieno recupero di un lungo extra time, Rashford accorcia le distanze su invenzione di Pedri. Nella ripresa gli ospiti sembrano aver le forze per pareggiare, ma falliscono l’occasione più ghiotta: al 76’ viene fischiato un calcio di rigore per i catalani, ma Lewandowski calcia fuori. I padroni di casa resistono al forcing avversario, e al 90’ chiudono i conti con il tris di Carmona. Nel finale c’è spazio anche per Adams, che cala il poker al 96’ per il definitivo 4-1. Con questa vittoria il Siviglia sale a 13 punti: crollo totale del Barcellona, che resta a quota 19 punti, a -2 dal Real Madrid capolista.