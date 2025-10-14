Brasile, altra caduta per Ancelotti: Seleçao rimontata da 0-2 a 3-2 dal Giappone

Eppure la sfida nel Sol Levante era partita nel migliore dei modi con il Brasile in vantaggio di due gol all'intervallo grazie alle reti in rapida sequenza di Paulo Henrique e Martinelli. Il vento è cambiato nella ripresa quando i padroni di casa sono stati riaccesi dal gol di Minamino, salvo poi completare la rimonta tra il 62' e il 71' con i gol di Nakamura e Ueda. Un successo meritato quello degli asiatici come dimostrano anche i numeri. Sono stati ben 15 i tiri del Giappone contro gli otto del Brasile nonostante un possesso palla del 33%, con 2.49 gol attesi a fronte dello 0.61 della Seleçao.