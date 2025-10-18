Fiorentina, Kean convocato per la trasferta con il Milan

Moise Kean è tra 24 convocati da Stefano Pioli per la trasferta di domani sera contro il Milan. L'attaccante della Fiorentina ha quindi superato il provino di stamani dopo l'infortunio alla caviglia destra rimediato una settimana fa in Nazionale contro l'Estonia, infortunio che pur in assenza di lesioni gli ha fatto saltare martedì la seconda partita valida per le qualificazioni mondiali contro Israele. In questi giorni a Firenze ha lavorato a parte per poi aggregarsi gradualmente in gruppo: resta da vedere se domani partirà titolare o comincerà dalla panchina, decisione che Pioli prenderà all'ultimo momento tenendo pronto anche Roberto Piccoli.