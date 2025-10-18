Napoli, doppia tegola per Conte: McTominay e Hojlund out per infortunio

Doppia tegola per il Napoli nella rifinitura prima della sfida di Torino contro i granata. Antonio Conte dovrà infatti fare a meno in un colpo solo sia di McTominay che di Hojlund: il centrocampista scozzese è alle prese con un trauma contusivo alla caviglia sinistra mentre il danese ha un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. I due non vanno nemmeno in panchina. Per il tecnico azzurro suona l'allarme anche in vista della sfida di Champions League di martedì sera in casa del Psv Eindhoven e del big match contro l'Inter al Maradona di sabato 25 alle ore 18. "Giochiamo tante partite, ne abbiamo una di Champions col Psv ed è inutile correre rischi soprattutto per Rasmus che ha una affaticamento muscolare - ha detto il ds azzurro Giovanni Manna a Dazn sui due infortuni poco prima della gara contro il Toro - Scott ha preso un colpo, abbiamo deciso di comune d'accordo di preservarli". Hojlund e McTominay prima della partita sono scesi a bordo campo.