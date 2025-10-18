Logo SportMediaset

Mercato

Il Chelsea su Yildiz: la Juve fissa il prezzo

18 Ott 2025 - 17:30

La fama di Yildiz ha attirato l'attenzione dei più grandi club europei. La fila per assicurarsi le sue prestazioni è lunga e prestigiosa, includendo colossi come Arsenal, Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco (club che, ironia della sorte, lo aveva lasciato partire a costo zero anni fa). Tuttavia, il club che sembra fare più sul serio e che rappresenta la minaccia più concreta è il Chelsea. I Blues sarebbero pronti a mettere sul piatto un'offerta faraonica: uno stipendio da 10 milioni di euro a stagione per convincere Yildiz a trasferirsi a Londra, garantendogli un ruolo da assoluto protagonista. La posizione della Juventus è rigidissima. La valutazione di Yildiz è schizzata alle stelle, e per meno di 100 milioni di euro i bianconeri non prenderebbero nemmeno in considerazione l'apertura di una trattativa. Lo scrive La Stampa.

