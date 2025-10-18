Buona la seconda, anzi meglio! Oliena SkyTrail, alla scoperta della Sardegna più wild

La gara è finita ma la giornata è ancora lunga. Non più sudore, polvere, graffi e chilometri ma aperitivi e incontri, amicizie vecchie e nuove e prossimi obiettivi, anche qui in Sardegna: la prima edizione del Limbara Trail a Berchidda l'ultimo weekend di febbraio e la seconda del Pattada Wild Trail in quello centrale di maggio. Oltre alla Skyrace di Villacidro a fine marzo e al mezza maratona di Chia a fine aprile. E poi ci sono i colleghi della Ultra Sky da applaudire al traguardo. Il vincitore Luca Carrara taglia il traguardo pochi minuti dopo di me ma lui - partendo solo due ore prima - ha percorso il doppio dei miei chilometri e coperto un dislivello ugualmente doppio! A saperlo (o meglio a sapere che avevo sei minuti di vantaggio sulla mia prima inseguitrice) lo avrei atteso per fare l’ultimo pezzo insieme…