Il doppio sogno di Xabi Alonso: tenere il Barça a distanza e cambiare la testa al Real

Xabi è in testa alla Liga e alla classifica di Champions e, in stagione, ha perso solo due partite ma in modo fragoroso: 4-0 dal Psg nel Mondiale e 5-2 nel derby con l'Atletico. Ci vuole tempo per cambiare testa e il Real ha il vantaggio enorme che, anche nelle difficoltà, sa trovare la zampata del singolo capace di risolvere anche le situazioni più intricate. Se mancano Alexander Arnold e Carvajal c'è un fenomeno di duttilità come Valverde che può fare l'esterno destro. A centrocampo Xabi può sbizzarrirsi ad alternare le tante mezzali offensive nella zona davanti a Tchouameni: Arda Guler, Bellingham, Mastantuono, Brahim Diaz, più esterni come Rodrygo e Vinicius a supporto di Mbappé. Il turnover, con una rosa così, non è un capriccio ma un piacere.