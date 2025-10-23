Juventus, Vlahovic ancora nei radar del Barcellona

In casa Juventus tiene banco il futuro di Dusan Vlahovic. Il contratto del serbo scade a giugno 2026 e al momento il rinnovo sembra una remota possibilità. L'attaccante fa gola a molti club, soprattutto al Barcellona. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, infatti, i Blaugrana avrebbero scelto il bianconero come sostituto di Robert Lewandowski nel caso in cui il polacco decidesse di non prolungare con i catalani. Con la maglia della Juve, Vlahovic ha collezionato 155 presenze, 62 gol e 15 assist.