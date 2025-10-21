Clamoroso in Spagna: annullata Villarreal-Barcellona a Miami dopo le proteste

Comunicato della Liga: "La decisione, comunicata dalla società promotrice dell’evento, è stata motivata dall’incertezza politica e istituzionale che ha caratterizzato le ultime settimane in Spagna"di Redazione
Clamoroso in Spagna: la sfida della Liga tra Villarreal e Barcellona, in programma il 20 dicembre a Miami, è stata annullata. "La Liga ha annunciato la cancellazione del progetto che prevedeva la disputa di una partita ufficiale del campionato spagnolo a Miami. La decisione, comunicata dalla società promotrice dell’evento, è stata motivata dall’incertezza politica e istituzionale che ha caratterizzato le ultime settimane in Spagna - si legge nel comunicato - L’organizzazione del match negli Stati Uniti era considerata dalla Liga un’opportunità senza precedenti per l’internazionalizzazione del calcio spagnolo. Il match avrebbe rappresentato un passo strategico per rafforzare la visibilità globale dei club, valorizzare i giocatori e consolidare il brand del campionato in un mercato chiave come quello nordamericano".
"Secondo la Liga - prosegue la nota - il progetto rispettava pienamente le normative federative e non comprometteva l’integrità della competizione, come confermato dagli organi competenti. Tuttavia, l’opposizione è arrivata per ragioni estranee al regolamento sportivo. "In un contesto di crescente competizione internazionale, con realtà come la Premier League e la Champions League in continua espansione, la Liga sottolinea come iniziative di questo tipo siano fondamentali per garantire la sostenibilità economica e lo sviluppo del calcio spagnolo. La rinuncia al match di Miami limita la capacità dei club di generare nuovi ricavi, investire e competere a livello globale. La Liga ha infine ringraziato i club per la loro disponibilità e il sostegno al progetto, ribadendo il proprio impegno nel promuovere una visione moderna e aperta del calcio, capace di raggiungere ogni angolo del mondo e di valorizzare l’intero ecosistema calcistico nazionale".
LA PROTESTA DEI GIOCATORI IMMOBILI PER 15"
La decisione di far giocare Villarreal-Barcellona a Miami ha sollevato proteste senza precedenti nel campionato spagnolo: i giocatori hanno deciso di restare immobili per i primi 15 secondi dopo il fischio d'inizio, un gesto simbolico per denunciare la mancanza di dialogo con i vertici della lega.
IL REAL MADRID AVEVA DETTO: "FALSA IL CAMPIONATO"
Il Real Madrid aveva attaccato la Liga, sostenendo che "Disputare la partita in Florida falserebbe il campionato".