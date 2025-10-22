Tebas bordata al Real: "Parla di integrità della Liga chi la mette in dubbio con pressioni sugli arbitri..."

Una questione di stato. Anche il presidente della Liga, Javier Tebas, si è espresso su Villarreal-Barcellona, gara valida per il campionato spagnolo che si sarebbe dovuta giocare a Miami prima che le proteste di calciatori e tifosi costringessero i vertici della Federcalcio spagnola a tornare sui propri passi: "Oggi il calcio spagnolo ha perso un'occasione per progredire, proiettarsi nel mondo e rafforzare il proprio futuro", inizia il duro messaggio pubblicato sul proprio account x da Tebas. Il presidente della Liga ne ha per tutti: "Si invoca la difesa della “tradizione” da una visione chiusa e provinciale, mentre le vere tradizioni del calcio europeo sono minacciate dalle decisioni delle istituzioni che lo governano, che anno dopo anno distruggono i campionati nazionali, vero motore dell'industria calcistica in Europa, di fronte all'ingenuità e alla passività dei governanti europei che non sanno distinguere l'irrilevante dall'essenziale".