Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Liga
HOMEFOTOVIDEORISULTATI E CLASSIFICHE
VILLARREAL-BARCA

Tebas bordata al Real: "Parla di integrità della Liga chi la mette in dubbio con pressioni sugli arbitri..."

Il presidente del campionato spagnolo ha commentato l'annullamento della partita negli Usa tra Barcellona e Villarreal pungendo i Blancos

22 Ott 2025 - 13:56

Una questione di stato. Anche il presidente della Liga, Javier Tebas, si è espresso su Villarreal-Barcellona, gara valida per il campionato spagnolo che si sarebbe dovuta giocare a Miami prima che le proteste di calciatori e tifosi costringessero i vertici della Federcalcio spagnola a tornare sui propri passi: "Oggi il calcio spagnolo ha perso un'occasione per progredire, proiettarsi nel mondo e rafforzare il proprio futuro", inizia il duro messaggio pubblicato sul proprio account x da Tebas. Il presidente della Liga ne ha per tutti: "Si invoca la difesa della “tradizione” da una visione chiusa e provinciale, mentre le vere tradizioni del calcio europeo sono minacciate dalle decisioni delle istituzioni che lo governano, che anno dopo anno distruggono i campionati nazionali, vero motore dell'industria calcistica in Europa, di fronte all'ingenuità e alla passività dei governanti europei che non sanno distinguere l'irrilevante dall'essenziale".

Leggi anche

Clamoroso in Spagna: annullata Villarreal-Barcellona a Miami dopo le proteste

Poi il nemmano molto velato attacco al Real Madrid, che si era opposto fermamente alla possibilità di far giocare i rivali del Barcellona a Miami invece che allo Stadio de La Ceramica di Villarreal, con tutto quello che ne consegue a livello ambientale: "Si fa appello all' 'integrità della competizione' da parte di coloro che da anni mettono in discussione quella stessa integrità, facendo pressione su arbitri, governanti, costruendo racconti distorti o utilizzando la pressione politica e mediatica come strumento sportivo. Altri, forse inconsapevolmente e in buona fede, sono stati trascinati in dibattiti su un'informazione già affrontata nel 2018, dove quella presunta “informazione” - che avevano allora e hanno anche adesso - era solo una scusa per porre fine al progetto.

Leggi anche

Villarreal-Barça a Miami: scontro tra Liga e Real Madrid, per i blancos "falsa il campionato"

Infine Tebas riserva un ringraziamento ai due club che avevno aperto a giocare a Miami: "Desidero ringraziare il Villarreal CF e l'FC Barcelona per il loro impegno e la loro generosità nel partecipare a un progetto che mirava solo alla crescita della nostra competizione. Non pensavano a se stessi, pensavano a tutti". I vertici del calcio spagnolo però non si fermeranno davanti a questo muro: "LaLiga continuerà a lavorare, con rigore e convinzione, affinché il calcio spagnolo rimanga competitivo, affrontando coloro che cercano di distruggerlo, ma sempre nel rispetto delle sue radici e garantendone la sostenibilità.Continueremo a provarci. Questa volta ci siamo andati molto vicini".

Visualizza il post su Twitter

RISPOSTA A FLORENTINO E CARVAJAL?

Poche ore prima del lungo messaggio di Tebas, Dani Carvajal, uno dei leader dello spogliatoio del Real Madrid, aveva pubblicato una storia polemica su Instagram. Il terzino dei blancos ha attaccato il presidente della Liga per la scelta di portare Villarreal-Barcellona a Miami: "Salve signor @javier.tebas, non rispettare il regolamento significa falsare la competizione" il duro attacco del capitano del Madrid.  "Può dire quello che vuole sui video di RMTV (la tv del Real dove Tebas aveva giustificato questa scelta, ndr), ma non può ignorare che quanto detto in precedenza equivale a violare le regole. Resterà una macchia sulla sua competizione se la partita verrà disputata". Una protesta già portata avanti dal Presidente dei Blancos, Florentino Perez, che aveva inviato al Consiglio Superiore dello Sport (CSD) una comunicazione formale con cui il Real Madrid si opponeva fermamente allo svolgimento della partita negli USA

© instagram

© instagram

villarreal
barcellona
miami
liga
javier tebas
real madrid
dani carvajal

Liga

Lamine Yamal

Lamine Yamal smette di firmare autografi: accordo esclusivo per merchandising

Redazione

Tebas bordata al Real: "Parla di integrità della Liga chi la mette in dubbio con pressioni sugli arbitri..."

Clamoroso in Spagna: annullata Villarreal-Barcellona a Miami dopo le proteste

Redazione

Villarreal-Barça a Miami: scontro tra Liga e Real Madrid, per i blancos "falsa il campionato"

Mbappé piega il Getafe e riporta il Real davanti al Barcellona: e domenica c'è il Clasico

11

Bufera Flick: gesto dell'ombrello all'arbitro. Espulso, salterà il Clasico

Redazione

Barcellona, che fatica! Araujo firma la vittoria sul Girona al 93’. Atletico ok, super rimonta del Maiorca sul Siviglia

Rivolta in Liga per Villarreal-Barça a Miami: giocatori fermi per 15 secondi

Redazione
Lamine Yamal

Lamine Yamal smette di firmare autografi: accordo esclusivo per merchandising

Redazione

I più visti di Calcio Estero

Dramma Royston Drenthe: a 38 anni l'ex Real Madrid colpito da ictus

De Zerbi, Farioli e Maresca: quando l'italiano vincente è costretto a emigrare

Morte Diogo Jota, le immagini dell'incidente fatale: Lamborghini carbonizzata

"Troppi infortuni, è colpa dei vaccini". Calciatore francese perde causa contro Pfizer e Federazione

Drenthe racconta il suo Real Madrid: "Lo scantinato di Robinho come un night"

Mondiale U20: il Marocco usa tre portieri e vola in finale, non era mai successo

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:09
Lazio, l'esito degli esami a Cancellieri: c'è lesione
15:05
Perugia, Giovanni Tedesco nuovo allenatore
Alaves, protesta curiosa contro il lunedì
14:58
Alaves, protesta curiosa contro il lunedì
EICMA si prepara alla sua 82° edizione
14:57
EICMA si prepara alla sua 82° edizione
Nicki, Yamal e… Flick
14:57
Nicki, Yamal e… Flick