Atletica: la maratoneta keniota Ruth Chepngetich squalificata tre anni per doping

L'atleta keniota era stata trovata positiva all'idroclorotiazide e già stata sospesa in via cautelare: fermata dal 19 aprile

23 Ott 2025 - 16:16
© Getty Images

La detentrice del record mondiale di maratona Ruth Chepngetich è stata squalificata per anni per violazione delle norme antidoping. La 31enne keniota, prima donna a scendere sotto il muro delle 2h10' nella maratona, era stata trovata positiva all’idroclorotiazide, sostanza che di per sé non è dopante visto che si tratta di un diuretico utilizzato per contrastare la ritenzione idrica e l'ipertensione, ma che potrebbe essere stato utilizzato per celare la presenza di sostanze proibite nelle urine. "L'AIU (Athletic Integrity Unit) ha sospeso Ruth Chepngetich per tre anni, a partire dal 19 aprile 2025, per la presenza e l'uso di una sostanza proibita", ha scritto l'AIU, che l'aveva sospesa in via cautelare a luglio. I suoi risultati sono annullati a partire dal 14 marzo 2025. 

Palmisano si scaglia contro Schwazer: "Ha infangato il mondo della marcia, non esistono seconde occasioni"

