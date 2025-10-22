Real Madrid, Xabi Alonso: "Partita equilibrata, questa Juventus migliorerà"

© IPA
Il tecnico degli spagnoli ammette le difficoltà avute nella sfida ai bianconeridi Redazione
Il Real Madrid batte la Juventus nella terza giornata di Champions League in una gara tirata e ricca di occasioni da una parte e dall'altra. A sfruttarle al meglio sono stati i Blancos, passati a inizio ripresa con Bellingham, col tecnico Xabi Alonso che ha ammesso di aver preparato la gara consapevole delle difficoltà che potevano creare i bianconeri: "Ci aspettavamo una partita dura, sapevamo sarebbe stata difficile. Ci aspettavamo una partita equilibrata, ho detto ai miei che dovevamo impegnarci e che sarebbe arrivato il nostro momento per fare gol- ha detto a Sky-. Non abbiamo ucciso la partita, poteva succedere di tutto. Per noi è una vittoria importante".
"Tante occasioni per entrambe, ci sono state prestazioni in difesa molto buone ed è stata una partita molto divertente. Mi aspettavano una squadra solida, con tante qualità e che sa combattere. Vlahovic è molto pericoloso, Yildiz sa fare entrambe le fasi. La Juventus migliorerà" ha detto lo spagnolo.