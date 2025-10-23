Eccellenza lucana, ufficiale il ritiro di Matera Città dei Sassi

"Procederemo alle pratiche federali e allo svincolo di tutti gli atleti. È inutile continuare a sperare portando avanti i ragazzi e ogni impegno nel buio, creando aspettative infondate e accumulando mensilità non pagate e arretrati senza alcun riferimento. Preferiamo guardare in faccia la realtà, a differenza di altri nel mondo del calcio". Con un post sui social, la società Matera Città dei Sassi ha ufficializzato il ritiro dal campionato di Eccellenza. Dopo la mancata iscrizione, lo scorso agosto, del Football Club Matera - prima squadra cittadina -, anche il club biancoazzurro guidato dal presidente Filippo Ragone fa un passo indietro, a circa due mesi dall'inizio della stagione. "Già dal 30 settembre - si legge nel post - Ragone aveva informato che, per impegni familiari e lavorativi, non era possibile proseguire da solo la stagione. Dopo aver diffuso comunicati di apertura e lanciato appelli per un subentro societario, parziale o totale, anche all'amministrazione comunale e all'imprenditoria locale e non, si sono registrate soltanto due trattative concrete, provenienti da fuori, che sembravano poter dare sviluppi positivi. Nonostante ciò, dall'inizio della stagione a oggi non abbiamo riscontrato alcun interesse da parte della città, della politica o delle imprese locali… quindi si è chiuso il cerchio della valutazione e della speranza". Ad oggi, sul fronte calcistico locale, resta attivo l'impegno dell'Invicta Matera. Il club, che vede coinvolto anche mister Luigi De Canio nel doppio ruolo di responsabile dell'area tecnica e consulente esperto, occupa attualmente il primo posto nel campionato di Promozione lucana.