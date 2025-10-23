Gli interni di Toyota RAV4 sono rifiniti e sportivi, con massima cura del dettaglio e attenzione al comfort per gli occupanti accolti da un cruscotto orizzontale che si distingue per un'ottima visibilità e con tasti fisici ben posizionati e dal facile utilizzo. Lo spazio è sicuramente più ampio e, fin da subito si percepisce l'attenzione della casa nel progettare un abitacolo che punta a offrire un’esperienza di guida immersiva.