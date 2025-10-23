Rieti, ultrà intercettato confessa di avere lanciato il sasso mortale. I tre fermati non rispondono al gip

A verbale Kevin Pellecchia negò di avere lanciato pietre indicando in altri due, 'Aba' e Manuel Fortuna, gli autori dei lanci di sassi. "Manuel teneva in mano un sasso che avvolgeva quasi totalmente. Poi quando è sopraggiunto il pullman dei tifosi Pistoiesi ha lanciato il sasso ma non so riferire il punto di impatto sul pullman", precisò agli investigatori aggiungendo: "Sicuramente ha colpito la parte frontale dell'autobus all'altezza dei vetri. Noi ci trovavamo alle spalle di Terni, in direzione di Rieti e quindi il pullman è sopraggiunto; a quel punto sono stati scagliati nella parte frontale del pullman, e cioè nel parabrezza anteriore". Il 20enne aggiunge "che (i sassi, ndr) sono stati lanciati quasi contemporaneamente. Ribadisco di aver udito una sola botta del sasso che si scagliava sul vetro e dopo pochissimi istanti un secondo urto di entità minore". E ancora: "Ricordo che i sassi sono stati lanciati solo da due persone che precedentemente ho menzionato ovvero tali 'Aba' e Manuel Fortuna, poiché gli altri si trovavano in posizioni non poco favorevoli e comunque avrebbero messo in pericolo gli altri che si trovavano davanti ed erano posizionati nella parte inferiore della scarpata".