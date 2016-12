Nuoto, Assoluti: Pellegrini vince i 200 stile A Riccione Federica si impone ai Primaverili in 1'55"59 davanti ad Alice Mizzau e Stefania Pirozzi

11 aprile 2014

Federica Pellegrini ha vinto i 200 metri stile libero agli Assoluti Primaverili in corso di svolgimento a Riccione. La campionessa di Spinea, dopo i successi nei 400, nei 200 dorso e nella staffetta, si è imposta sui 200 con il tempo di 1'55"59 davanti ad Alice Mizzau (1'57"53) e Stefania Pirozzi (1'58"18). Per tutte e tre le atlete il tempo fatto registrare vale il pass per gli Europei in programma a Berlino dal 18 al 24 agosto.

La Pellegrini, tesserata per il Circolo Canottieri Aniene, vanta il record italiano e del mondo in 1'52"98 fatto registrare ai Mondiali di Roma del 2009. "Sono veramente strafelice, mai avevo nuotato con questo tempo agli Assoluti, mi sono piaciuta. Dopo Londra ho imboccato la strada giusta e mi sono tolta un bel peso, il percorso a lunga gettata sarà sino a Rio ma noi atleti pensiamo ad anno per anno e l'obiettivo più immediato restano gli Europei di Berlino ad agosto", ha detto Federica a Raisport. Nella altre gare Federico Turrini ha vinto il titolo nei 200 metri misti, Arianna Barbieri si è imposta nei 50 dorso, Luca Dotto ha battuto Marco Orsi nei 50 stile mentre Lisa Fissneider ha fatto suoi i 50 rana.

RECORD ITALIANO PER PALTRINIERI Grande exploit di Gregorio Paltrinieri che agli Assoluti Primaverili di nuoto in corso di svolgimento a Riccione ha vinto i 1500 metri stile libero in 14'44"50 che è il nuovo record italiano, un primato che lo stesso 19enne di Carpi già deteneva e risaliva ai Mondiali di Barcellona, dove vinse il bronzo in 14'45"37. A Riccione l'atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro ha preceduto Gabriele Detti, secondo in 14'56"80, e Samuel Pizzetti, terzo in 15'04"83. "Non avevo un tempo limite, ma volevo fare bene. Sono contento, negli ultimi 200-300 metri ho visto il pubblico agitarsi e ho provato a spingere a tutta", ha detto Paltrinieri ai microfoni di Raisport nel post gara dopo aver conquistato, oltre al record italiano, anche il pass per gli Europei di Berlino. Il primato mondiale sulla distanza di 14'31"02 appartiene al cinese Sun Yang, fatto registrare alle Olimpiadi di Londra 2012.