Giro d'Italia 2014, 3a tappa: Kittel-bis, Dublino è sua

Giornata contraddistinta ancora una volta dalla pioggia e dal forte vento che mette in difficoltà i corridori. Dopo 7 chilometri dal via si staccano dal gruppo Yonder Godoy dell'Androni, Miguel Angel Rubiano del Team Colombia, Gert Dockx della Lotto Belisol, Giorgio Cecchinel della Neri Sottoli e Maarten Tjallingii della Belkin, già in fuga nella seconda tappa e maglia azzurra consolidata. Intanto nel gruppo si susseguono le cadute: coinvolti tra gli altri anche Gasparotto, Scarponi e la maglia rosa Matthews senza gravi conseguenze. Il plotone dei migliori, come a Belfast, raggiunge i 5 fuggitivi ai meno 7 dal traguardo. All'ingresso di Dublino sono la Giant Shimano di Kittel e la Cannondale di Elia Viviani a lanciare la volata. Il tedesco fatica a mantenere le prime posizioni ma, con uno sprint incredibile, riesce a tornare su Swift e su Viviani scavalcandoli all'arrivo. La maglia rosa resta sulle spalle di Matthews. Lunedì il Giro riposa permettendo ai corridori di tornare in Italia: appuntamento martedì con la quarta tappa da Giovinazzo a Bari.