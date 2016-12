Pistorius, niente carcere: 3 anni di domiciliari e servizi sociali

" Oscar Pistorius è un uomo distrutto." Con queste parole Joli Maringa , operatore sociale del dipartimento carcerario di Pretoria, ha giustificato la propria proposta. Pistorius è stato condannato per omicidio colposo e Maringa ha spiegato alla corte che la pena per tale capo d'imputazione molto spesso non comprende la prigione . Su tutte le furie il pm Gerrie Nel : "Proposta inappropriata, uno shock."

"Blade Runner" ha sempre sostenuto di aver scambiato Reeva Steenkap per un intruso quando le sparò quattro volte attraverso la porta del bagno nel giorno di San Valentino. Il giudice Thokozile Masipa ha accettato questa versione dei fatti, condannando l'atleta per omicidio colposo a causa della "manifesta negligenza".

Resta da decidere la pena. Interpellato dalla corte lunedì, l'operatore sociale Maringa ha dichiarato di ritenere 3 anni di arresti domiciliari, supportati da 16 ore mensili di servizi sociali, sufficienti, in modo da permettere a Pistorius anche di allenarsi in vista di Rio 2016: "L'atleta è al primo reato, inoltre il trauma di essere responsabile della perdita di una persona cara è già una condanna. Il suo comportamento può essere "corretto" al meglio dentro il contesto sociale, dove la sua abilità sportiva può servire al meglio la comunità." C'è tempo anche per un botta e risposta con il p.m. Nel che, ancora risentito per la condanna "leggera", ha invocato una pena più lunga per l'atleta. Secca la risposta di Maringa: "Non bisogna distruggere l'individuo, ma riabilitarlo."