Serie B, alla Sampdoria il playout d'andata con la Salernitana

La Sampdoria vede più da vicino una salvezza che, dopo lo 0-0 con la Juve Stabia, sembrava ormai persa. Nell'andata del tanto discusso playout, vincono 2-0 i blucerchiati che vivono un momento decisivo all'86', quando Curto raddoppia migliorando la stessa partita in Regular Season. Allora era finita 1-0 con rete di Meulensteen, che è di nuovo decisivo ma stavolta al minuto 39', dopo tante occasioni per i liguri che sprecano soprattutto in avvio con Sibilli. Il gol che sblocca la partita arriva quasi all'intervallo, con una girata al volo di Ferrari al centro e colpo di testa vincente di Meulensteen, lasciato completamente solo dalla difesa granata. Nella ripresa, tutto sembra portare verso un 1-0 che terrebbe apertissimo il discorso all'Arechi, ma al minuto 86' una zampata in area piccola di Curto vale il raddoppio, che dà tutto un altro significato per la Samp al match di ritorno. Nel finale, viene però espulso Borini, che salterà il ritorno, ma il lungo recupero vede la parità nei cartellini rossi: anche Stojanovic non sarà a disposizione di Marino per il match di venerdì 20. Cerri va vicinissimo al 2-1, ma non centra il bersaglio. E adesso, per la Salernitana è durissima: in virtù del miglior piazzamento in Regular Season, serve una vittoria con due gol di scarto in Campania per ribaltare il risultato di questi primi 90 minuti. I blucerchiati, che due mesi fa erano all'inferno, hanno ora più di due risultati su tre per trovare una salvezza che sarebbe miracolosa.