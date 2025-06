Russell: "Giornata fantastica". Antonelli: "Felicissimo, ma è stato stressante"

"Sono felicissimo ma è stato stressante! Gara tosta, non ho ancora realizzato quello che è successo. Posso dirvi però che me la sentivo... ed è successo davvero. Sono partito bene e sono riuscito a superare Piastri. Poi sono rimasto lì davanti. Bono (l'ingegnere di pista Peter Bonnington, ndr) mi parlava continuamente via radio per darmi i distacchi. Nel finale ho spinto molto dietro a Verstappen e ho finito per danneggiare la mia anteriore sinistra e le McLaren stavano arrivando, ma alla fine ho portato a casa il podio. Con Piastri al via sono scattato bene, l'ho affiancato e poi ho cercato di portare tanta velocità fuori dalla curva due perché sapevo che sarei stato avvantaggiato in curva tre. È andata bene, qui la pista era favorevole a noi, speriamo sia un buon trampolino di lancio per le prossime. Adesso devo continuare così. Intanto tiro un bel sospiro di sollievo".