F1 Canada, Leclerc: "Risultato frutto degli errori in FP1, ma non c'è la macchina per vincere"

VASSEUR: "COMMESSI TROPPI ERRORI"

Il team principal della Rossa, Frédéric Vasseur, analizzando il GP del Canada ha sottolineato: "Se guardiamo ai primi cinque tutti hanno fatto due soste, poteva funzionare anche a una sosta ma non so. La conclusione che dobbiamo trarre è che abbiamo commesso troppi errori dalle libere alle qualifiche alla gara. Non voglio dire che eravamo vicini oggi, ma il margine è stato ristretto. In qualifica abbiamo abortito un giro, il passo non è lontano ma in gara poi perdi tutto. Aggiornamenti? Presto, ma non penso che il problema sia questo. Non penso che le altre abbiano aggiornamenti ogni weekend. Dobbiamo concentrarci su di noi per fare un lavoro pulito. Non penso che il clima che abbiamo attorno al team possa aiutare, non siamo sotto pressione ma c'è tensione. Quando succedono queste cose non è bello. Se vogliamo esprimerci al meglio serve serenità, ma non è tutto nelle mie mani".