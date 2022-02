Un libro a settimana: la favola tricolore del Doria vista da capitan Pellegrini

Trentun anni sono passati e quell’impresa acquista il sapore della leggenda. “Sampdoria 1991, l’anno dello scudetto e le cose mai dette” è il racconto a quattro mani dell’ultimo campionato vinto da una squadra fuori dal circuito metropolitano Milano-Roma-Torino (bianconera). Una specie di Vangelo dello scudetto blucerchiato secondo… i due Luca: racconto in prima persona da parte di chi, di quello storico scudetto, è stato il Capitano (C maiuscola, please) Luca Pellegrini per l’appunto con la collaborazione del collega Luca Talotta per i tipi di Caosfera.