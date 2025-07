Comolli: "Base Juve già forte, mercato per migliorarla"

"Abbiamo una base molto forte con giocatori molto bravi. Cercheremo di migliorare nelle finestre di mercato ma dobbiamo essere consapevoli che la base di questo gruppo è molto forte". Così il direttore generale della Juventus, Damien Comolli, a SportMediaset dopo la partita con il Real Madrid, vinta dai blancos, che sancisce l'eliminazione dei bianconeri dal Mondiale per club. "Vlahovic? Non è il caso di parlare di questioni individuali - ha aggiunto - ma della squadra. Cercheremo di migliorare tutto, la rosa e il fatto che i giocatori possano essere consapevoli di poter migliorare ancora". Sul match di stasera Comolli ha commentato: "C'è frustrazione ma anche consapevolezza che è stata un'occasione importante per migliorare".