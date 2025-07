Real Madrid, Xabi Alonso: "La Juve ha fatto un gran lavoro, siamo contenti dei quarti"

Xabi Alonso soddisfatto dopo la vittoria di misura sulla Juventus che vale i quarti di finale del Mondiale per Club: "Siamo contenti del risultato, della prestazione e del passaggio del turno". Il tecnico del Real Madrid a Dazn spiega così l'andamento della partita: "I primi 15' sono stati di difficoltà, poi abbiamo preso le misure, sapevamo sarebbe stata dura ma sono felice. Cosa ho detto nell'intervallo? Di cercare spazio sugli esterni, di cercare l'ampiezza piuttosto che le vie centrali perché lì la Juventus stava facendo un gran lavoro chiudendo gli spazi". Infine su Gonzalo Garcia e Mbappé: "Gonzalo ha l'istinto dell'attaccante, è sempre al posto giusto nel momento giusto: è stato perfetto. Mbappé non era al 100% ma avrà modo di recuperare, per noi è importante".