Un libro a settimana: La città azzurra di Elena Marmugi

L’amore per una donna e per una squadra di calcio si intrecciano spesso. Questa storia non è da meno. Il romanzo La città azzurra celebra questo connubio offrendo spaccati della vita quotidiana di Alfredo, quarantacinquenne appena uscito da un matrimonio, che s’intrecciano con le vicende della squadra della sua città, l’Empoli, prossima al centenario e appena tornata in Serie A. Una storia semplice ma non banale, dove si ride parecchio, talvolta si piange ma soprattutto ci si riconcilia con il pallone. La vita di Alfredo si divide tra le giornate di lavoro alla Sammontana (l’azienda dei famosi gelati e storico sponsor del club), la compagnia di amici al bar e la sua più grande passione: l’Empoli F.C. La sua vita verrà stravolta dal ritorno in città di Adriana, amica di vecchia data di cui aveva perso le tracce…