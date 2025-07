Inter, niente Betis per Asllani: vuole restare in Italia, piace a Bologna e Fiorentina

In casa Inter Kristjan Asllani resta un rebus. L'albanese non rientra più nei piani del club, ma finora la situazione fatica a sbloccarsi. In tre stagioni in nerazzurro, l'ex Empoli non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista e dopo l'arrivo di Petar Sucic la dirigenza ha deciso di metterlo sul mercato per recuperare un "tesoretto" di circa 18-20 milioni da reinvestire su altri obiettivi di mercato. Missione non semplice a quanto pare. Un po' per le cifre in ballo, un po' per le intenzioni del diretto interessato, intenzionato a rimanere in Italia in caso di cessione.